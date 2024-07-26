Прокуратура обвинила администрацию одного из районов Самары в потворствовании наркопреступлениям

По требованию прокуратуры суд внес частное определение главе Самарского района Самары из-за отсутствия профилактики наркопреступлений.

Ранее местного жителя осудили на незаконное приобретение наркосодержащих растений. Мужчину поймали с 800 г конопли, которую он нарвал во дворе на ул. Самарской.

Прокуратура считает, что администрация района не принимала необходимые меры по уничтожению криминальных растений и тем самым создала условия, способствовавшие совершению преступления.