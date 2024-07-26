Врач ВСК рассказал, как не заразиться на пляже

Лето — одно из самых любимых россиянами времен года. В этот период многие предпочитают проводить время у различных водоемов, даже не подозревая, что такой досуг может принести массу проблем для здоровья. Так, Роспотребнадзор регулярно утверждает перечень водоемов, пригодных для купания. В столице, например, в этом году только 7 пляжей смогли пройти проверку. Чем же опасно купание в пресных водоемах, какие из них наиболее опасны и как избежать заражения различными инфекциями — рассказывает врач-терапевт Страхового Дома ВСК Елена Кочетова.

Пресная вода является идеальной средой обитания различных патогенных микроорганизмов, способных вызвать множество заболеваний. Например, энтеровирусную инфекцию, сальмонеллез, вирусный гепатит А, гельминтозы (простыми словами — глисты) и множество других.

Комплекс микроорганизмов, заселяющих водоемы, называется "микробиальный планктон". Микрофлора природных вод в значительной степени зависит от их происхождения. В реках вода проточная, поэтому в ней содержится больше бактерий и зоопланктона, чем в морской воде.

Планктон различных водохранилищ включает еще больше бактерий, чем речной. Также с осторожностью стоит купаться в прудах — это искусственные водоемы, которые созданы преимущественно для разведения рыб. Зачастую там используются органические удобрения, что приводит к еще большему увеличению числа микроорганизмов.

После купания в загрязненном водоеме первые симптомы заболеваний могут возникнуть примерно через 12-48 часов. Они могут включать головную боль, повышение температуры тела, тошноту, рвоту, снижение аппетита, диарею, сыпь и прочие кожные дефекты. Одним из распространенных заболеваний любителей купания в пресных водах является церкариальный дерматит или зуд пловца. Возбудителями болезни являются шистосомы — раздельнополые гельминты, живущие в организме птиц. В водоемы данные микроорганизмы попадают с фекалиями уток, вызывая сильнейшее раздражение кожи.

Намного безопаснее плавание в море. Состав морской воды губителен для болезнетворных микроорганизмов. Однако при купании на многолюдных пляжах повышается риск заражения энтеровирусной, ротавирусной инфекцией, гельминтозом, микозом (грибок), лептоспирозом (водной лихорадкой).

"Безусловно, обезопасить себя при купании можно, прибегая к нехитрым профилактическим мероприятиям. Во-первых, нужно максимально серьезно относиться к выбору водоемов — не стоит игнорировать таблички с надписью "Купание запрещено". Во время купания лучше избегать заглатывания воды. Также необходимо воздержаться от купания при нарушении целостности кожных покровов, после активной инсоляции (долгого нахождения под солнцем), при воспалительных заболеваниях кожи. После купания необходимо насухо вытирать кожные покровы. На море стоит отдавать выбор официальным пляжам, где вода проходит постоянный санитарный контроль, избегать многолюдных мест или купаться в утренние часы. Нужно помнить, что риску заражения в большей степени подвержены пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом, поэтому им необходимо воздержаться от купания в загрязненных водоемах", — отмечает Елена Кочетова, врач-терапевт цифровой клиники Страхового Дома ВСК.