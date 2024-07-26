В пяти районах области и в Тольятти временно отключат свет с 29 по 31 июля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
29.07.2024 года с 09-00 до 11-00 (местного времени) на 30 минут и с 15-00 до 18-00 (местного времени) на 30 минут
Ставропольский район:
с. Сосновка, с. Ташелка, п. Менжинский, с. Верхний Сускан (полностью);
29.07.2024 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):
Сызранский район:
п. Новая Крымза (полностью)
29.07.2024 года с 14-00 до 17-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Жигули (ул. Кооперативная, д. 87/1, 87/2);
29.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
г. о. Тольятти:
с. Новоматюшкино (полностью);
29.07.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Алексеевский район:
с. Герасимовка (ул. Слободская, ул. Вишневая, ул. Тракторная, ул. Запрудная, ул. Школьная, ул. Молодежная);
29.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
Погрузная Железнодорожная станция (ул. Рабочая, ул. Заводская).
30.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Елховский район:
с. Берёзовка
30.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Елховский район:
с. Кубань Озёро
30.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Елховский район:
с. Идея
30.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район район:
д. Титовка
30.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район район:
с. Старая Ивановка
30.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район район:
д. Седовка
30.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район район:
д. Ягодиновка
30.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район район:
с. Верхнее Степное
30.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район район:
д. Балтика
30.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район район:
д. Рахмановка
30.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район район:
п. Графский
30.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район район:
с. Киевка
30.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
г. о. Тольятти:
с. Новоматюшкино (полностью);
31.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
г. о. Тольятти:
с. Новоматюшкино (полностью);
08.08.2024 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Жигули (ул. Комсомольская, д. 1-47, ул. Кооперативная, д. 1-60, д. 61-85 (нечетная сторона), д. 102-103, д. 116, ул. Красное поселение, д. 2-16 (четная сторона), ул. Ленина, д. 1-67, д. 68-78 (четная сторона), ул. Нагорная, д. 1-25 (нечетная сторона), ул. Первомайская, д. 30а, д. 71а, Пролетарская д. 1-35, ул. Рабочая, д. 1-13, ул. Центральная, д. 3, д. 26-30 (четная сторона), ул. Рабочая, д. 1-13 (нечетная сторона), ул. Советская, д. 1-89, д. 92-116 (четная сторона), ул. Степана Разина, д. 1-27, д. 28-48 (четная сторона), Строительная 1, ул. Центральная, д. 2-22, д. 32-48 (четная сторона));
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
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