В пяти районах области и в Тольятти временно отключат свет с 29 по 31 июля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

29.07.2024 года с 09-00 до 11-00 (местного времени) на 30 минут и с 15-00 до 18-00 (местного времени) на 30 минут

Ставропольский район:

с. Сосновка, с. Ташелка, п. Менжинский, с. Верхний Сускан (полностью);

29.07.2024 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Новая Крымза (полностью)

29.07.2024 года с 14-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Жигули (ул. Кооперативная, д. 87/1, 87/2);

29.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

г. о. Тольятти:

с. Новоматюшкино (полностью);

29.07.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Алексеевский район:

с. Герасимовка (ул. Слободская, ул. Вишневая, ул. Тракторная, ул. Запрудная, ул. Школьная, ул. Молодежная);

29.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

Погрузная Железнодорожная станция (ул. Рабочая, ул. Заводская).

30.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Берёзовка

30.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Кубань Озёро

30.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Идея

30.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район район:

д. Титовка

30.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район район:

с. Старая Ивановка

30.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район район:

д. Седовка

30.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район район:

д. Ягодиновка

30.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район район:

с. Верхнее Степное

30.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район район:

д. Балтика

30.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район район:

д. Рахмановка

30.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район район:

п. Графский

30.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район район:

с. Киевка

30.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

г. о. Тольятти:

с. Новоматюшкино (полностью);

31.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

г. о. Тольятти:

с. Новоматюшкино (полностью);

08.08.2024 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Жигули (ул. Комсомольская, д. 1-47, ул. Кооперативная, д. 1-60, д. 61-85 (нечетная сторона), д. 102-103, д. 116, ул. Красное поселение, д. 2-16 (четная сторона), ул. Ленина, д. 1-67, д. 68-78 (четная сторона), ул. Нагорная, д. 1-25 (нечетная сторона), ул. Первомайская, д. 30а, д. 71а, Пролетарская д. 1-35, ул. Рабочая, д. 1-13, ул. Центральная, д. 3, д. 26-30 (четная сторона), ул. Рабочая, д. 1-13 (нечетная сторона), ул. Советская, д. 1-89, д. 92-116 (четная сторона), ул. Степана Разина, д. 1-27, д. 28-48 (четная сторона), Строительная 1, ул. Центральная, д. 2-22, д. 32-48 (четная сторона));

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.