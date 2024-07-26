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Бизнес "под ключ": ВСК за год открыл 27 франчайзинговых офисов для предпринимателей малого и среднего бизнеса Врач ВСК рассказал, как не заразиться на пляже "Росгосстрах": в этом сезоне туристы чаще обращаются с укусами медуз и реже — с солнечными ожогами "Ингосстрах" рассказал о выплатах по автострахованию за июль ВСК проанализировал профзаболевания по отраслям экономики РФ

Страхование Финансы

Бизнес "под ключ": ВСК за год открыл 27 франчайзинговых офисов для предпринимателей малого и среднего бизнеса

САМАРА. 26 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК провел бизнес-форум "Франчайзинг-2024" для партнеров-франчайзи. На мероприятии присутствовали партнеры из Твери, Тюмени, Воронежа, Рязани, Воркуты, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара.

Председатель совета директоров Страхового Дома ВСК Сергей Цикалюк, выступая перед участниками форума, отметил, что компания заинтересована в развитии франчайзинговых офисов. Он призвал директоров филиалов взять на себя функции наставников для франчайзи.

Участники форума обсудили развитие бизнеса, привлечение клиентского трафика, а также разработали стратегию по дальнейшему выстраиванию собственного бизнеса совместно со Страховым Домом ВСК.

За последний год возможностью открыть собственный бизнес под брендом Страхового Дома ВСК воспользовались 27 франчайзи из 16 регионов России. В планах компании — открыть франчайзинговые офисы в каждом регионе страны.

Франшиза предполагает уникальную возможность страховым агентам начать прибыльное дело с минимальными рисками и полной поддержкой на каждом этапе. Партнер получает бизнес "под ключ": современные сервисы, инструменты для ведения и развития бизнеса, бесплатное обучение, брендирование офиса, оснащение офиса мебелью, содействие в подборе персонала, а также доступ к услугам ДМС.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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