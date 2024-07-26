Бизнес "под ключ": ВСК за год открыл 27 франчайзинговых офисов для предпринимателей малого и среднего бизнеса

Страховой Дом ВСК провел бизнес-форум "Франчайзинг-2024" для партнеров-франчайзи. На мероприятии присутствовали партнеры из Твери, Тюмени, Воронежа, Рязани, Воркуты, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара.

Председатель совета директоров Страхового Дома ВСК Сергей Цикалюк, выступая перед участниками форума, отметил, что компания заинтересована в развитии франчайзинговых офисов. Он призвал директоров филиалов взять на себя функции наставников для франчайзи.

Участники форума обсудили развитие бизнеса, привлечение клиентского трафика, а также разработали стратегию по дальнейшему выстраиванию собственного бизнеса совместно со Страховым Домом ВСК.

За последний год возможностью открыть собственный бизнес под брендом Страхового Дома ВСК воспользовались 27 франчайзи из 16 регионов России. В планах компании — открыть франчайзинговые офисы в каждом регионе страны.

Франшиза предполагает уникальную возможность страховым агентам начать прибыльное дело с минимальными рисками и полной поддержкой на каждом этапе. Партнер получает бизнес "под ключ": современные сервисы, инструменты для ведения и развития бизнеса, бесплатное обучение, брендирование офиса, оснащение офиса мебелью, содействие в подборе персонала, а также доступ к услугам ДМС.