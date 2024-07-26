В Самаре пройдет благотворительный забег "Достигая цели!"

В Самаре 4 августа на территории парка культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина пройдет благотворительный забег "Достигая цели!". Он состоится в честь Дня железнодорожника. Организатором соревнований станет Куйбышевская железная дорога.

Предусмотрена платная регистрация на определенные дистанции. Собранные средства будут перечислены в областной родительский комитет "Доверие" на лечение и реабилитацию 12-летней Софьи Волченко. У девочки врожденное искривление позвоночника и задержка психического развития.

Мероприятие предусматривает три дистанции: участники от 5 лет смогут совершить забег на 1520 метров, от 14 лет и старше — 5 и 10 км.

На каждой дистанции будет действовать лимит по времени: для дистанции 10 км — 1 час 30 минут, для дистанции 5 км — 40 минут.

Регистрация на все дистанции будет открыта до 22:59 1 августа 2024 года на сайте http://russiarunning.com.

Стартовый городок откроется в 8:00. Мероприятие продлится до 14:00.

Каждый участник получит памятную медаль финишера. Победителям на всех дистанциях вручат призы, дипломы и медали.

Помимо спортивной программы будет организована развлекательная - гости и участники смогут проявить себя в различных конкурсах и развлечениях. Также будут работать детские сладкие зоны и развлекательные площадки.