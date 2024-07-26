В Самаре пройдет благотворительный забег "Достигая цели!"

В Самаре 4 августа на территории парка культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина пройдет благотворительный забег "Достигая цели!". Он состоится в честь Дня железнодорожника. Организатором соревнований станет Куйбышевская железная дорога.
Предусмотрена платная регистрация на определенные дистанции. Собранные средства будут перечислены в областной родительский комитет "Доверие" на лечение и реабилитацию 12-летней Софьи Волченко. У девочки врожденное искривление позвоночника и задержка психического развития.
Мероприятие предусматривает три дистанции: участники от 5 лет смогут совершить забег на 1520 метров, от 14 лет и старше — 5 и 10 км.
На каждой дистанции будет действовать лимит по времени: для дистанции 10 км — 1 час 30 минут, для дистанции 5 км — 40 минут.
Регистрация на все дистанции будет открыта до 22:59 1 августа 2024 года на сайте http://russiarunning.com.
Стартовый городок откроется в 8:00. Мероприятие продлится до 14:00.
Каждый участник получит памятную медаль финишера. Победителям на всех дистанциях вручат призы, дипломы и медали.
Помимо спортивной программы будет организована развлекательная - гости и участники смогут проявить себя в различных конкурсах и развлечениях. Также будут работать детские сладкие зоны и развлекательные площадки.
Последние комментарии
интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
Всех в объезд на платную дорогу в обход Тольятти. Иначе для чего её сделали, если все через ГЭС будут ездить?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.