ВСК составил рейтинг страховой грамотности регионов

Затопления остаются одним из самых распространенных страховых случаев с домами и квартирами россиян — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. Так, на повреждения водой пришлось 50% обращений в компанию с начала года. На втором месте в антирейтинге — стихийные бедствия (28%), на третьем — пожары (10%).
С начала 2024 года наибольшее число происшествий с квартирами и домами россиян было зафиксировано в апреле (27%) и мае (21%).
Чаще всего различные ЧП с жильем россиян происходили в Москве (18%), Оренбургской области (14%), Курганской области (7%), Санкт-Петербурге (4%), Удмуртии (3%). Не менее 6% страховых событий были зафиксированы в рамках страхования ответственности перед третьими лицами — т. е. когда страдает не собственное имущество страхователя, а квартира соседей (по его вине). Основные причины страховых событий — затопления (50%) и пожары (10%).
28% обращений по страхованию имущества приходится на стихийные бедствия. В топ наиболее подверженных природным катаклизмам регионов входят: Оренбургская область (48% от всех происшествий с начала года по данному риску), Курганская область (22%), Алтайский край (14%), Москва (3%) и Карачаево-Черкессия (3%).
Страховой Дом ВСК также составил топ наиболее финансово грамотных регионов РФ — т. е. тех, где на фоне высоких рисков различных ЧП жители оформляют полисы с максимальным размером покрытия. В них вошли:
- Татарстан — жители региона в среднем страхуют свое жилье минимум на 3,5 млн рублей
- Оренбургская область — 2,6 млн рублей
- Санкт-Петербург — 2,3 млн рублей
- Алтайский край — 2,1 млн рублей
- Москва — 2 млн рублей
Полисы с наименьшим размером покрытия (среди регионов с высоким уровнем риска по страхованию имущества) относятся Рязанская область (средняя сумма покрытия — всего 646 тыс. рублей), Калининградская область (650 тыс. рублей), Кировская область (724 тыс. рублей), Курганская область (828 тыс. рублей), Тюменская область (828 тыс. рублей) и Кузбасс (825 тыс.).
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.