ВСК составил рейтинг страховой грамотности регионов

Затопления остаются одним из самых распространенных страховых случаев с домами и квартирами россиян — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. Так, на повреждения водой пришлось 50% обращений в компанию с начала года. На втором месте в антирейтинге — стихийные бедствия (28%), на третьем — пожары (10%).

С начала 2024 года наибольшее число происшествий с квартирами и домами россиян было зафиксировано в апреле (27%) и мае (21%).

Чаще всего различные ЧП с жильем россиян происходили в Москве (18%), Оренбургской области (14%), Курганской области (7%), Санкт-Петербурге (4%), Удмуртии (3%). Не менее 6% страховых событий были зафиксированы в рамках страхования ответственности перед третьими лицами — т. е. когда страдает не собственное имущество страхователя, а квартира соседей (по его вине). Основные причины страховых событий — затопления (50%) и пожары (10%).

28% обращений по страхованию имущества приходится на стихийные бедствия. В топ наиболее подверженных природным катаклизмам регионов входят: Оренбургская область (48% от всех происшествий с начала года по данному риску), Курганская область (22%), Алтайский край (14%), Москва (3%) и Карачаево-Черкессия (3%).

Страховой Дом ВСК также составил топ наиболее финансово грамотных регионов РФ — т. е. тех, где на фоне высоких рисков различных ЧП жители оформляют полисы с максимальным размером покрытия. В них вошли:

Татарстан — жители региона в среднем страхуют свое жилье минимум на 3,5 млн рублей Оренбургская область — 2,6 млн рублей Санкт-Петербург — 2,3 млн рублей Алтайский край — 2,1 млн рублей Москва — 2 млн рублей

Полисы с наименьшим размером покрытия (среди регионов с высоким уровнем риска по страхованию имущества) относятся Рязанская область (средняя сумма покрытия — всего 646 тыс. рублей), Калининградская область (650 тыс. рублей), Кировская область (724 тыс. рублей), Курганская область (828 тыс. рублей), Тюменская область (828 тыс. рублей) и Кузбасс (825 тыс.).