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Страхование Финансы

ВСК составил рейтинг страховой грамотности регионов

САМАРА. 29 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Затопления остаются одним из самых распространенных страховых случаев с домами и квартирами россиян — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. Так, на повреждения водой пришлось 50% обращений в компанию с начала года. На втором месте в антирейтинге — стихийные бедствия (28%), на третьем — пожары (10%).

С начала 2024 года наибольшее число происшествий с квартирами и домами россиян было зафиксировано в апреле (27%) и мае (21%).

Чаще всего различные ЧП с жильем россиян происходили в Москве (18%), Оренбургской области (14%), Курганской области (7%), Санкт-Петербурге (4%), Удмуртии (3%). Не менее 6% страховых событий были зафиксированы в рамках страхования ответственности перед третьими лицами — т. е. когда страдает не собственное имущество страхователя, а квартира соседей (по его вине). Основные причины страховых событий — затопления (50%) и пожары (10%).

28% обращений по страхованию имущества приходится на стихийные бедствия. В топ наиболее подверженных природным катаклизмам регионов входят: Оренбургская область (48% от всех происшествий с начала года по данному риску), Курганская область (22%), Алтайский край (14%), Москва (3%) и Карачаево-Черкессия (3%).

Страховой Дом ВСК также составил топ наиболее финансово грамотных регионов РФ — т. е. тех, где на фоне высоких рисков различных ЧП жители оформляют полисы с максимальным размером покрытия. В них вошли:

  1. Татарстан — жители региона в среднем страхуют свое жилье минимум на 3,5 млн рублей
  2. Оренбургская область — 2,6 млн рублей
  3. Санкт-Петербург — 2,3 млн рублей
  4. Алтайский край — 2,1 млн рублей
  5. Москва — 2 млн рублей

Полисы с наименьшим размером покрытия (среди регионов с высоким уровнем риска по страхованию имущества) относятся Рязанская область (средняя сумма покрытия — всего 646 тыс. рублей), Калининградская область (650 тыс. рублей), Кировская область (724 тыс. рублей), Курганская область (828 тыс. рублей), Тюменская область (828 тыс. рублей) и Кузбасс (825 тыс.).

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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