Диана Шнайдер не смогла выйти в третий круг Олимпиады-2024

Уроженка Тольятти Диана Шнайдер не смогла выйти в третий круг Олимпийских игр — 2024 в Париже, сообщает championat.com. Российская теннисистка проиграла сопернице из Китая Сиюй Ван со счетом — 3:6. 1:6.

Встреча продолжалась 1 час 16 минут. За это время Шнайдер удалось реализовать один брейк-пойнт и выполнить одну подачу навылет. Ее соперница не выполнила ни одного эйса, но допустила четыре двойные ошибки.

На Олимпийских играх в Париже случилось второе очное противостояние теннисисток в истории. Ранее в матче второго круга хардового турнира в Гуанчжоу (Китай) сильнее оказалась Сиюй Ван. Она одолела Шнайдер со счетом 6:4, 7:5.