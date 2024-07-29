Экватор на iВолге: детский фестиваль КВН, чемпионат по первой помощи и Турнир трех наук

В воскресенье, 28 июля, на Всероссийском молодежном форуме Движения Первых "iВолга" платформы Росмолодежь.События подвели итоги пятого дня. На фестивальной поляне прошел первый детский фестиваль КВН "Дети — детям", защита проектов в рамках Турнира трех наук, Чемпионат по первой помощи и другие события.

На главной сцене фестивальной поляны прошел первый в истории iВолги и Движения Первых детский фестиваль КВН "Дети — детям", где выступили четыре команды Юниор лиги КВН Самарской области. В их числе: чемпионы телевизионного шоу талантов "КВН.Дети" на федеральном канале — самарская команда "Перспективочка".

"Детский КВН — самый искренний, ведь дети не боятся ничего, и это очень здорово. Самое главное — сделать первый шаг. И на форуме дети его уже делают. Думаю, что это вдохновит всех участников iВолги на первый шаг. И, возможно, на следующий год те ребята, которые приехали сюда в качестве участников других смен, приедут сюда в качестве участников КВН", — отметил Сергей Ларионов, руководитель движения "Самарский КВН".

В первый день Турнира трех наук участники посетили практикум "Работа в командах". С приветственным словом к участникам обратился депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, российский журналист, публицист, телеведущий, участник и многократный победитель интеллектуальных игр Анатолий Вассерман.

"Открытие и познание себя, по моему опыту, — это самая важная часть любого конкурса. Так что желаю вам победы, а главное — победы над собой", — подчеркнул Анатолий Вассерман.

На практикуме участники решали задачи, делились исследованиями, которые они провели на форуме. По итогам мероприятия ребята получили консультационную помощь от почетного гостя.

"Участники провели достаточно серьезную исследовательскую работу и это радует, потому что это показывает, что люди, способные на серьезные исследования, имеются не в меньшем количестве, чем в моем поколении", — поделился впечатлениями о молодежи iВолги Анатолий Вассерман.

На спикер-сессии "Вовлечь нельзя оттолкнуть: о стандарте учреждения молодежной политики" директор автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования "Институт молодежи", член научно-методического совета Движения Первых Николай Бажитов, подчеркнул, что в настоящее время важно делать молодежные пространства комфортными и удобными для самой молодежи: "Решение — создавать ощущение сопричастности, позволяя молодым людям активно участвовать в развитии пространства, внедрять инструменты обыденности, чтобы сделать пространство привычным, предлагать гибкий график работы специалистов, учитывающий потребности и ритм жизни молодежи".

Ключевым технологическим и информационным партнером форума является компания VK, благодаря которой участники могут зарабатывать баллы, а в будущем обменивать их на мерч и другие подарки от спонсоров. Сейчас в мини-приложении "Другое Дело" ВКонтакте молодых людей ждет марафон заданий: установить эмодзи-статус форума, вызовы в VK Шагах, челленджи в историях и клипах. Продюсер общественных проектов VK Наталья Рогожкина на мастер-классе "Как говорить так, чтобы услышали" поделилась технологиями вовлечения слушателей в выступления и провела несколько игр на развитие ораторских навыков и импровизации.

Руководитель Благотворительной автономной некоммерческой организации "Золотые руки ангела" Людмила Сушецкая в формате диалога поделилась опытом трансформации личной инициативы в масштабную организацию с собственной философией.

В формате открытых площадок прошел мастер-класс "Антибуллинговый навигатор: маршрут построен", направленный на профилактику экстремизма среди молодежи. Спикерами выступили: представитель территориального подразделения "Лиги безопасного Интернета" Иван Андрианов, заместитель руководителя аппарата — руководитель Главного управления правового обеспечения аппарата Самарской Губернской Думы Андрей Саусин, представитель некоммерческой организации "Самарская областная коллегия адвокатов" Алексей Кокин, представитель ООО "ДНД города Самары" Павел Андрианов.

Участники смены "Первые. Спорт и туризм" обучились навыкам самообороны вместе с Первым заместителем Исполнительного директора Национального совета айкидо России Виктором Сосновским.

В ходе Всероссийского проекта Движения Первых "Первая помощь" прошел чемпионат, который провели участники Самарского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Ребята показали готовность действовать в чрезвычайных ситуациях до приезда бригады скорой помощи. Для тренинга были смоделированы случаи, с которыми можно столкнуться в обычной жизни: участники iВолги отработали на статистах и медицинских фантомах алгоритмы действий при артериальном кровотечении, наложении повязок на раны, эвакуации раненого из красной зоны.

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