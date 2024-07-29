Сбер открыл продажи платёжного стикера в форме лапки

Сбер объявил о старте продаж нового фигурного платежного стикера в форме кошачьей лапки для детей, молодежи и для всех котолюбителей.
Стикер в форме кошачьей лапки доступен в двух цветах — белом и голубом — и сочетает в себе современные технологии бесконтактных платежей с милым дизайном. Его удобно прикрепить к мобильному телефону и производить платежи одним мягким прикосновением лапки.
"Мы стремимся сделать платёжный процесс не только удобным, но и весёлым. Молодое поколение мы хотим вдохновить стикером-лапкой на использование безналичных платежей и показать, что финансовая грамотность — это не скучно. Кроме того, теперь ребёнку или подростку не нужно носить с собой карту и переживать, что ты забудешь или потеряешь её и останешься без возможности оплаты в неподходящий момент. А взрослых клиентов порадует необычный дизайн и добавит веселья и игры в рутинный процесс оплаты", — рассказал директор дивизиона "Кошелек клиента" Сбербанка Игорь Ковалев.
Последние комментарии
Мои поздравления! Сбер как всегда не дает сомневаться в своих решениях: поставить такого специалиста на соответствующую должность довольно мудро
Получив кредит под поручительство Гарантийного фонда Самарской области в Сбере, компания смогла пополнить оборотные средства и увеличить объемы реализуемой продукции.
Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.
Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах
Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.