Сбер открыл продажи платёжного стикера в форме лапки

Сбер объявил о старте продаж нового фигурного платежного стикера в форме кошачьей лапки для детей, молодежи и для всех котолюбителей.

Стикер в форме кошачьей лапки доступен в двух цветах — белом и голубом — и сочетает в себе современные технологии бесконтактных платежей с милым дизайном. Его удобно прикрепить к мобильному телефону и производить платежи одним мягким прикосновением лапки.

"Мы стремимся сделать платёжный процесс не только удобным, но и весёлым. Молодое поколение мы хотим вдохновить стикером-лапкой на использование безналичных платежей и показать, что финансовая грамотность — это не скучно. Кроме того, теперь ребёнку или подростку не нужно носить с собой карту и переживать, что ты забудешь или потеряешь её и останешься без возможности оплаты в неподходящий момент. А взрослых клиентов порадует необычный дизайн и добавит веселья и игры в рутинный процесс оплаты", — рассказал директор дивизиона "Кошелек клиента" Сбербанка Игорь Ковалев.