Киногид по августу: Wink.ru покажет гольф, балет и гастроли со звездами

В августе можно успеть сделать всё, чтобы лето запомнилось. Онлайн-кинотеатр Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и Национальной Медиа Группы) предлагает свой план: отправиться в турне по России с любимой группой, заглянуть за театральные кулисы Парижа, взять урок по игре в гольф, научиться делать виски или всей семьей потанцевать под саундтрек индийского кино — впечатлений хватит до самой осени. А если станет слишком жарко, леденящих кровь эмоций добавят остросюжетные триллеры и захватывающие боевики. Отечественные и зарубежные премьеры онлайн-кинотеатра оценят поклонники всех жанров.

С 1 августа в онлайн-кинотеатре начнет выходить детективная драма "Трудная" (18+), спин-офф сериала "Новенькие". После освобождения из тюрьмы Влада (Кира Медведева) всерьез намерена начать новую жизнь. Она устраивается работать в бар и учится в вечерней школе. В этом ее поддерживает Макс (Глеб Калюжный). Но старые знакомые и неразрешенные конфликты из прошлого не отпускают ее. Влада становится подозреваемой в преступлении, и теперь девушке приходится бороться не только за право на второй шанс, но и за свою свободу. Сериал доступен в подписке START.

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Еще одна отечественная новинка на Wink.ru вернет зрителей в июль с его жарой и тополиным пухом: отправиться в "Тур с Иванушками" (12+) можно будет 6 августа. Три подруги, в детстве фанатевшие от "Иванушек International", понимают, что за всю жизнь не совершили ни одного безумного поступка и всегда жили ради кого-то, а не для себя. Они решают исполнить свою детскую мечту: поехать в фанатский тур за "Иванушками" по югу России. Правда, в путешествие с ними едет и 15-летняя дочка одной из героинь, которая постоянно мешает подругам оторваться по полной. В фильме снялись Агата Муцениеце, Анна Пескова, Ольга Сухарева, Роман Маякин, Полина Гухман и другие. В роли "Иванушек" — конечно, Кирилл Андреев, Андрей Григорьев-Аполлонов и Кирилл Туриченко.

Тему музыки и путешествий продолжит мелодрама "Собачий побег" (12+). Звучит в ней совсем не вальс: это семейное кино снято в Индии, а значит, зрителей ждет яркий и мелодичный саундтрек. Главные герои — собаки. Очаровательный лабрадор Томи и красотка-спаниель Амалу проводят все время вместе, но их владельцы не одобряют романа из-за предрассудков. Не в силах противостоять зову собачьих сердец, четвероногая пара решает сбежать. Так начинается путешествие, полное приключений. Погрузиться в них можно на Wink.ru с 8 августа.

Франко-бельгийская музыкальная драма "Болеро. Душа Парижа" (18+) перенесет зрителей в волшебное время, когда мировую культуру творили поистине великие люди. Знаменитый хореограф Ида Рубинштейн (Жанна Балибар) просит композитора Мориса Равеля (Рафаэль Персонназ) написать музыку для своего будущего балета. Она жаждет чего-то нового, чувственного. В поисках источника вдохновения Равелю предстоит вновь окунуться в пучину страсти и ощутить энергию пульсирующего Парижа. Увидеть, как рождалось создать величайшее произведение композитора — "Болеро", зрители смогут 15 августа.

Свою партитуру успеха пытаются создать и герои спортивной драмы "Игра джентльменов" (18+) в Америке 1950-х. Джей Би Пенья (Джей Эрнандес) и его жена Люси (Джейна Ли Ортис) переезжают в небольшой городок Дель Рио в Техасе: Джей Би мечтает вступить в престижный загородный гольф-клуб Дель Рио. Но Джея Би отвергают из-за цвета кожи его жены. Отчаявшийся герой вскоре знакомится с компанией молодых мексиканцев. Они работают в загородном клубе, но им тоже запрещено играть в гольф. Джей Би убеждает их, несмотря на насмешки игроков элитных клубов, собрать собственную любительскую команду, которой предстоит совершить невозможное — выиграть чемпионат штата. Фильм доступен с 8 августа.

Сюжет боевика "На краю земли" (12+) тоже строится вокруг своих и чужих. На краю света, где правят древние племена маори, нет места чужакам. Здесь почитаются духи предков, за кровь платят кровью, а сердце прекрасной девушки способно разжечь и пылкие чувства, и войну. Однажды в этот суровый мир приходят незнакомцы, а вместе с ними — другая религия, медицина и порох. Драматическое столкновение цивилизаций, невероятные ландшафты, этнические символы и ритуалы ждут зрителей Wink.ru 1 августа.

Игра на выживание ждет и героев британского триллера "Пила. Джокер" (18+) с Эдом Вествиком в главной роли. Его персонаж — частный детектив из Портленда, который расследует дело о похищении шестерых человек. Экшена истории добавляет то, что преступление совершается в прямом эфире: в плену у маньяков нечастные жертвы вынуждены разыгрывать смертельное реалити-шоу. И похищенные, и детектив постоянно решают головоломки, ценой ошибки в которых станет жизнь. Фильм можно посмотреть на Wink.ru с 6 августа.

Австрийско-германский триллер "Одержимая" (18+) основан на реальных событиях, происходивших в XVIII веке. Агнес (Аня Пляшг) выходит замуж за жителя соседней деревни Вольфа (Давид Шайд). Она чувствует себя отчужденной и одинокой рядом с мужем-незнакомцем. Эмоциональная и набожная девушка молится о рождении ребенка, надеясь найти в материнстве свое предназначение. Агнес все больше изолирует себя от сельской жизни и работы. Охваченная демонами в своей внутренней тюрьме, она решается на ужасающий акт насилия. Самые бесстрашные зрители смогут посмотреть эту историю с 1 августа.

Действие французского анимационного фильма "Последний человек" (18+) происходит в городе Пакстауне, который контролируют мафия и гангстеры. Главный герой Ришар Альдана мечтает стать знаменитым боксером, поэтому большую часть времени посвящает тренировкам. Узнав о чемпионате по боевым искусствам Fist Fight Funeral Cup, он решает участвовать в состязании. Этот мультфильм — не банальная спортивная драма: бои, которые ведет главный герой, выходят не только за границы ринга, но и за пределы привычного мира. Взглянуть на это полумистическое сражение зрители смогут 15 августа.

И наконец, премьера, в которой можно не только насладиться картинкой, но и получить новые знания. "Винокурня семьи Комада" (16+) — это японское анимэ о девушке Руи и ее пути к воссозданию фирменного виски, которым славилась вискарня Комада, принадлежащая ее отцу. Напиток под названием "Кома" символизирует для Руи единство семьи. Очевидцем этих поисков становится молодой репортер Котаро Такахаси, который поначалу не особо интересуется происходящим, но постепенно втягивается в тонкости неторопливого процесса изготовления виски и проникается философией этой культуры. Посмотреть мультипликационную производственную драму на Wink.ru можно 1 августа.