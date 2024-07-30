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Общество

На автодороге "Ульяновск — Самара" — Новая Бинарадка приступили к укладке верхнего слоя асфальта

САМАРА. 30 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области продолжается ремонт дороги регионального значения "Ульяновск — Самара" — Новая Бинарадка. Это один из самых протяженных участков, ремонтируемых по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Его длина составляет 25,8 км.

Автомобильная дорога является одной из значимых трасс региона. Она проходит по трем районам Самарской области, Красноярскому, Елховскому и Ставропольскому, и является поперечником между межрегиональными трассами, ведущими в направлении Татарстана и Ульяновской области.

В настоящее время на автомобильной дороге полностью уложен выравнивающий слой дорожной одежды и подрядная организация приступила к устройству верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона марки-16.

Ремонт объекта рассчитан на два года. В 2024 г. будет отремонтирован самый разбитый участок трассы протяженностью 12 км, расположенный в Красноярском и Ставропольском районах.

Помимо укладки нового дорожного покрытия на объекте ведутся работы по укреплению конусов, устройству посадочных площадок на остановках общественного транспорта, ремонту водопропускных труб и двух мостов в составе дороги.

Подрядной организации также предстоит выполнить работы  по обустройству пешеходных переходов, замене остановок общественного транспорта, дорожных знаков,  нанесению дорожной разметки.

Напомним, что в 2024 г. в регионе в рамках нацпроекта в нормативное состояние приведут более 180 км дорог регионального значения, а также улично-дорожной сети Самары и Тольятти. К концу 2024 г. уровень нормативного состояния региональной сети автомобильных дорог Самарской области должен составить 48,83%, а дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации 85,03%.

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