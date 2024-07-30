7 главных цифровых трендов медицины в 2024 году: аналитика "Ингосстраха"

Цифровизация и инновации в сфере медицины активно развиваются, требуя дополнительных инвестиций, внимания и внедрения передовых идей. Директор по развитию цифровых инноваций в медицине компании "Ингосстрах" Ксения Ивашкевич поделилась информацией о семи ключевых тенденциях цифровой медицины в 2024 году, способствующих устойчивому прогрессу.
Тренд № 1: Искусственный интеллект (ИИ) в медицине
В 2024 году искусственный интеллект стал одной из самых обсуждаемых технологий, которая нашла активное применение и в медицине. Возможности ИИ в этой области включают в себя:
- Выявление факторов риска и прогнозирование развития болезней на основе больших данных;
- Анализ медицинских изображений (КТ, МРТ, рентген) для выявления серьезных заболеваний на ранней стадии и незамедлительного лечения;
- Оценка психического здоровья, выявление депрессии и суицидальных наклонностей с помощью расшифровки текстов и голосовых сообщений;
- Диагностика нейродегенеративных заболеваний, таких как деменция и болезни Альцгеймера, через анализ химических изменений в мозгу;
- Онкологическая диагностика посредством анализа WSI-изображений, создаваемых полным оцифровыванием биологических материалов;
- Чат-боты на основе NLP (распознавание человеческой речи) для самостоятельной диагностики пациентов;
- Назначение лекарственных препаратов.
Помимо назначений ИИ помогает найти аналоги и отметить те лекарства, которые не подходят пациенту из-за его особенностей: аллергии, непереносимости определенных веществ или несовместимости с другими препаратами, которые он уже принимает.
Так, канадская компания NuraLogix уже успела выпустить умное зеркало-экран с применением ИИ, которое помогает уловить по лицу человека мельчайшие маркеры, которые могут свидетельствовать о проблемах со здоровьем. Другая американская компания Movano представила "умное кольцо" для женщин, отслеживающее частоту сердечных сокращений в состоянии покоя, вариабельность сердечного ритма, частоту дыхания, температуру кожи, женское здоровье, а также стадии сна и даже настроение.
Тренд № 2: Телемедицина и удаленное консультирование
Пандемия COVID-19 ускорила распространение телемедицины, сделав онлайн-консультации врачей более востребованными. Можно выделить основные преимущества онлайн-консультирования:
- Доступность медицины в удаленных населенных пунктах;
- Консультация с врачом при нахождении в другой стране;
- Дистанционное наблюдение за состоянием здоровья пациента.
Сейчас в России действует несколько сервисов телемедицины, также в некоторых больницах работают телемедицинские консультационно-диагностические центры.
Тренд № 3: Носимые гаджеты
Внедрение показателей здоровья в носимые гаджеты стало важным нововведением, позволяя людям самостоятельно следить за здоровьем, а врачам — удаленно наблюдать за пациентами. По статистике, которую привела компания "МТС" в начале 2024 года, у 39% россиян есть умные часы, которые могут измерять пульс, фиксировать количество шагов и насыщение крови кислородом. Есть и более специфические решения:
- Приложение H2o Therapeutics (Турция) для отслеживания симптомов болезни Паркинсона с помощью умных часов;
- Умный корректор осанки Upright Go 2 (Израиль), который крепится на спине и вибрирует, если человек сидит или стоит в неправильной позе.
Эксперты прогнозируют, что в ближайшем будущем гаджеты смогут передавать полученные данные сразу врачам, что особенно актуально для пожилых и тяжело больных людей. Ожидается использование ИИ для анализа медицинских данных.
Тренд № 4: Расширенная реальность в медицинских учреждениях
Виртуальная реальность (VR) и дополненная реальность (AR) нашли применение в обучении врачей и терапии. Примеры использования:
- Виртуальные обучающие ситуации для врачей и студентов медицинских ВУЗов, которые помогают подготовиться к экзаменам, улучшить навыки и подготовиться к операциям;
- Терапия фобий и страхов, например, боязни высоты или клаустрофобии;
- Поддержка памяти и эмоционального состояния пожилых людей с помощью VR.
Так, хирурги сейчас используют гарнитуры смешанной реальности для получения информации, освобождая обе руки для операций.
Тренд № 5: Биопечать и технологии ухода за органами
Технологии трансплантации и ухода за органами совершенствуются. По прогнозам Value Market Research, к 2028 году объем мирового рынка трансплантологии достигнет 1 855 триллионов рублей. Основные направления:
- Улучшение технологии ухода за органами: увеличение времени для оценки и транспортировки органов;
- Биопечать органов: использование клеток пациента для создания биочернил и печати органов, что снижает риск отторжения.
В данном случае ИИ поможет определить пригодность органов для трансплантации и проектировать их для совместимости с реципиентами.
Тренд № 6: Робототехника
Медицинские роботы активно развиваются в последние годы. Существуют хирургические роботы, экзоскелеты и роботы-тренажеры для реабилитации, например:
- Робот Da Vinci от компании Intuitive Surgical, который является "умным" инструментом для хирурга и применяется по всему миру, в том числе и в России;
- Роботы Smart Tissue Autonomous Robot и Autonomous System for Tumor Resection для сшивания тканей и удаления опухолей (проходят тестирование);
- Российская роботизированная система для нейрохирургии "Орбита" от ЦНИИ "Электроприбор". Она помогает проводить подготовку к операции и более точно наводить инструменты на нужные участки мозга.
Еще одно перспективное направление — роботы-помощники для пожилых людей и пациентов, восстанавливающихся после болезни. Похожие устройства разрабатывает китайская технологическая корпорация Tencent, которая изобрела устройство для перемещения пожилых людей между кроватью, инвалидным креслом и туалетом.
Тренд № 7: Mental health (ментальное здоровье)
Управление эмоциональным и ментальным здоровьем становится все более важным в нашем быстро меняющемся мире.
Согласно аналитике HH.ru, на апрель 2024 года:
- 75% сотрудников испытывают высокий стресс на работе;
- 81% сотрудников считают поддержку психического здоровья важным фактором при выборе работодателя;
- Каждый пятый сотрудник испытывает выгорание на третий год работы;
- Выгоревшие сотрудники увольняются в 2,3 раза чаще и 63% из них регулярно берут больничные.
Работодатели инвестируют в ментальное здоровье сотрудников через:
- Найм бизнес-психологов и подключение диджитал платформ с психологами;
- Проведение тренингов и вебинаров по психическому здоровью;
- Оказание социальной поддержки: страхование; доступ к платформам с разно профильными консультантами (в т. ч. юристами, финансовыми советниками, советниками по ЗОЖ и т. д.); психологическая помощь;
- Предоставление круглосуточной помощи психолога. По статистике, за помощью к психологу обращается 37% сотрудниц и 25% сотрудников;
- Проводят профилактику одиночества на рабочем месте. По статистике, каждый 4-й сотрудник испытывает одиночество на рабочем месте и не "вливается в коллектив".
Рынок программ благополучия будет продолжать расти и развиваться, отвечая запросу компаний на здоровье и благополучие сотрудников.
Искусственный интеллект активно внедряется в медицину, производя революцию в подходах к диагностике заболеваний и лечению. Благодаря анализу большого объема медицинских данных становится возможным выявлять патологии на ранних стадиях и предлагать индивидуальные схемы лечения. ИИ также используется для разработки новых лекарств, оптимизации рабочих процессов в клиниках и улучшения взаимодействия между врачами и пациентами. С таким стремительным развитием технологий можно ожидать, что роль искусственного интеллекта в медицине будет только возрастать, повышая качество медицинской помощи и способствуя улучшению здоровья населения.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас