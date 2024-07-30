В 2024 г. сотрудники Отделения СФР по Самарской области проконсультировали более 343 тыс. человек

С начала 2024 г. сотрудники единого контакт-центра Отделения СФР по Самарской области проконсультировали более 343,4 тыс. граждан.
На все поступившие обращения сначала отвечает виртуальный ассистент — он может проконсультировать граждан по вопросам единого пособия, пенсий, материнского капитала и другим часто задаваемым вопросам. Если позвонившему нужна более детальная информация, виртуальный помощник переводит звонок на сотрудника контакт-центра.
Если вопрос требует предоставления персонифицированной информации, осуществляется обязательная идентификация личности заявителя — для подтверждения личности ему потребуется сообщить оператору номер СНИЛС, паспортные данные, либо кодовое слово, если оно было установлено ранее.
Наибольшее количество обращений поступает в дни выплаты единого пособия, а также в дни выплаты пенсии — 3, 14, 17 и 23 числа каждого месяца.
Позвонить в единый контакт-центр и получить консультацию по вопросам социального и пенсионного обеспечения можно по телефону: 8 (800) 100-00-01, звонок бесплатный, режим работы региональный линии Отделения СФР по Самарской области — с понедельника по четверг, с 8:30 до 17:30, а в пятницу — с 8:30 до 16:30. По этому же номеру телефона можно записаться на прием во все клиентские службы Отделения СФР по Самарской области.
Последние комментарии
интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
Всех в объезд на платную дорогу в обход Тольятти. Иначе для чего её сделали, если все через ГЭС будут ездить?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.