16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре готовность жилых домов к отопительному сезону будут проверять по-новому Уровень подготовки региона к новому отопительному сезону составляет 79% На автодороге "Ульяновск — Самара" — Новая Бинарадка приступили к укладке верхнего слоя асфальта В районе Чапаевска временно закроют железнодорожный переезд В Самаре возобновили движение трамваев по ул. Антонова-Овсеенко

Общество

В 2024 г. сотрудники Отделения СФР по Самарской области проконсультировали более 343 тыс. человек

САМАРА. 30 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 49
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С начала 2024 г. сотрудники единого контакт-центра Отделения СФР по Самарской области проконсультировали более 343,4 тыс. граждан.

На все поступившие обращения сначала отвечает виртуальный ассистент — он может проконсультировать граждан по вопросам единого пособия, пенсий, материнского капитала и другим часто задаваемым вопросам. Если позвонившему нужна более детальная информация, виртуальный помощник переводит звонок на сотрудника контакт-центра.

Если вопрос требует предоставления персонифицированной информации, осуществляется обязательная идентификация личности заявителя — для подтверждения личности ему потребуется сообщить оператору номер СНИЛС, паспортные данные, либо кодовое слово, если оно было установлено ранее.

Наибольшее количество обращений поступает в дни выплаты единого пособия, а также в дни выплаты пенсии — 3, 14, 17 и 23 числа каждого месяца.

Позвонить в единый контакт-центр и получить консультацию по вопросам социального и пенсионного обеспечения можно по телефону: 8 (800) 100-00-01, звонок бесплатный, режим работы региональный линии Отделения СФР по Самарской области — с понедельника по четверг, с 8:30 до 17:30, а в пятницу — с 8:30 до 16:30. По этому же номеру телефона можно записаться на прием во все клиентские службы Отделения СФР по Самарской области.

Гид потребителя

Последние комментарии

Irina Anufrieva 25 июля 2024 14:01 Социальный психолог Михаил Вершинин о том, как не стать жертвой информационной войны

интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.

Алексей Сидоров 22 июля 2024 15:58 Самарские власти озвучили, как с осени будут считать плату за вывоз мусора

Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?

Анатолий Илларионов 11 июля 2024 09:43 На М-5 из-за ремонта дороги на Жигулевской ГЭС образовалась 30-километровая пробка

Всех в объезд на платную дорогу в обход Тольятти. Иначе для чего её сделали, если все через ГЭС будут ездить?

Светлана Маркова 09 июля 2024 18:12 Самарские власти озвучили, как с осени будут считать плату за вывоз мусора

И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?

Алсу Салихова 13 июня 2024 13:21 Самарастат оказал помощь пострадавшим от паводка

Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.

Фото на сайте

В Самаре запретят парковаться на Волжском проспекте

В Самаре запретят парковаться на Волжском проспекте

Прошел финал конкурса красоты "Мисс Самара 2024"

Прошел финал конкурса красоты "Мисс Самара 2024"

Парад в честь 79 годовщины Победы

Парад в честь 79 годовщины Победы

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4