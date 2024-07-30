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Общество

Команда волонтеров ОДК-Кузнецов приняла участие в "Том Сойер Фесте"

САМАРА. 30 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Работники самарского предприятия ОДК-Кузнецов (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) присоединились к команде проекта восстановления исторической среды "Том Сойер Фест" и реконструкции памятника деревянного зодчества — дома купца Кожевникова, известного самарцам как "дом с часами".

Фото: ОДК Кузнецов

Под руководством профессиональных реставраторов волонтеры-"кузнецовцы" собрали и вынесли более 20 мешков опилочной засыпки, извлекли из досок и бревен ведро гвоздей, представляющих антикварную ценность, и отсортировали 8 кубометров деревянных элементов.

Волонтеров на площадке "дома с часами" приветствовала координатор проекта "Том Сойер Фест" Анастасия Кнор, рассказавшая об истории дома, хронологии его восстановления, наиболее интересных находках и правилах поведения на площадке. В связи с охранным статусом дома работы на доме могут осуществлять только профессиональные реставраторы, координирующие деятельность волонтеров.

Поэтому "кузнецовцы" работали на площадке у дома Кожевникова, сортируя металлические и деревянные элементы. Затем специалисты по реставрационным методикам будут отбирать элементы, которые будут интегрированы в дом, а те, что не подлежат восстановлению, будут заменяться.

"ОДК-Кузнецов безусловно поддерживает любые виды волонтерской деятельности, которые интересны нашим работникам — экология, зоозащита, социальная поддержка, все это важно и нужно.

Распространившийся на десятки регионов России "Том Сойер Фест" — уникальный самарский проект, участники которого занимаются не просто реконструкцией зданий, но и вовлекаются в образовательные, культурные активности. Наши сотрудники опасались, что у них нет специфических знаний и умений — ведь на предприятии они специалисты-двигателестроители, но организаторы проекта нашли всем им работу и по силам, и по душе", — отметила директор по персоналу ОДК-Кузнецов Ирина Денисова.

В общей сложности волонтеры работали на площадке работали пять часов.

"Как всякий самарец, я с детства помню "дом с часами", у этого дома есть история, душа, и для меня быть причастным к его восстановлению большая честь. Очень впечатлил рассказ об истории рода Кожевниковых, артефактах, найденных в доме — за каждым из них стоит интересный исторический период жизни родного города. Мы не просто помогали при разборе дома, но и узнали много нового. Отдельное спасибо организаторам "Том Сойер Фест", создавшим на площадке особую атмосферу — мы успели и поработать, и пообщаться, многие из нас настолько впечатлились, что еще вернутся на площадку в качестве волонтеров", — рассказал активист молодежного движения ОДК-Кузнецов Валентин Сульянов.

В планах "кузнецовцев" — успеть совершить еще три — четыре поездки на площадку дома купца Кожевникова до конца сезона, а также приобрести и передать "Том Сойер Фест" инструмент, необходимый для ведения работ.

Дом купца А. Ф. Кожевникова построен в 50-е годы XIX века и сегодня является самым старым деревянным домом Самары, включен в список объектов культурного наследия. Дом богато украшен деревянной резьбой, уникальным его делает деревянное украшение фасада в виде часов со стрелками, застывшими на времени 12:40, и инициалами купца Кожевникова. Реконструкцией дома с 2022 г. занимается самарский фестиваль восстановления исторической среды "Том Сойер Фест". Проект "Том Сойер Фест" реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

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