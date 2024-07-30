Кадровые программы и меры соцподдержки помогают привлекать специалистов в медучреждения Самарской области

В 2024 г. к коллективу Волжской районной клинической больницы присоединились два врача акушера-гинеколога, среди которых Лира Сытник — участница программы "Земский доктор". Сегодня специалист трудится в поликлинике ЮГ-1.
"Решила принять участие в программе и трудоустроились в это подразделение Волжской больницы. Коллеги поддерживали в начале пути и помогают во всем и сейчас", — рассказала Лира Владимировна.
Администрация Волжской больницы на регулярной основе ведет работу по привлечению медицинских кадров.
"Ежегодно в учреждении заключают договоры о целевом обучении с СамГМУ. Администрация района компенсирует медработникам затраты на аренду жилья до 10 тыс. руб. в месяц. Врачи наиболее востребованных специальностей, переехавшие в Волжский район и трудоустроившиеся в ФАП или ОВОП, дополнительно получают единовременные выплаты 50 тыс. рублей. Медработнику предоставляют компенсацию первоначального взноса на приобретение или строительство жилья, а также компенсацию расходов — 50% банковской процентной ставки ипотечного жилищного кредита", — отметил главный врач Волжской больницы Сергей Братко.
Всего за последние годы в учреждение по программе "Земский доктор" трудоустроился 41 специалист.
Обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами — важное направление национального проекта "Здравоохранение", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина.
Пристальное внимание развитию системы здравоохранения в регионе уделяет глава области Вячеслав Федорищев. На поддержку отрасли дополнительно направлено 4,5 млрд руб., в том числе на оплату труда медработникам государственных учреждений здравоохранения, работающих в системе ОМС, а также на возведение новых медицинских объектов, оснащение учреждений оборудованием, лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан и другое.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас