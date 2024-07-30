Кадровые программы и меры соцподдержки помогают привлекать специалистов в медучреждения Самарской области

В 2024 г. к коллективу Волжской районной клинической больницы присоединились два врача акушера-гинеколога, среди которых Лира Сытник — участница программы "Земский доктор". Сегодня специалист трудится в поликлинике ЮГ-1.

"Решила принять участие в программе и трудоустроились в это подразделение Волжской больницы. Коллеги поддерживали в начале пути и помогают во всем и сейчас", — рассказала Лира Владимировна.

Администрация Волжской больницы на регулярной основе ведет работу по привлечению медицинских кадров.

"Ежегодно в учреждении заключают договоры о целевом обучении с СамГМУ. Администрация района компенсирует медработникам затраты на аренду жилья до 10 тыс. руб. в месяц. Врачи наиболее востребованных специальностей, переехавшие в Волжский район и трудоустроившиеся в ФАП или ОВОП, дополнительно получают единовременные выплаты 50 тыс. рублей. Медработнику предоставляют компенсацию первоначального взноса на приобретение или строительство жилья, а также компенсацию расходов — 50% банковской процентной ставки ипотечного жилищного кредита", — отметил главный врач Волжской больницы Сергей Братко.

Всего за последние годы в учреждение по программе "Земский доктор" трудоустроился 41 специалист.

Обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами — важное направление национального проекта "Здравоохранение", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина.

Пристальное внимание развитию системы здравоохранения в регионе уделяет глава области Вячеслав Федорищев. На поддержку отрасли дополнительно направлено 4,5 млрд руб., в том числе на оплату труда медработникам государственных учреждений здравоохранения, работающих в системе ОМС, а также на возведение новых медицинских объектов, оснащение учреждений оборудованием, лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан и другое.