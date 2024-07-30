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Растениеводство АПК и пищепром

Самарские аграрии собрали первый миллион тонн зерна

САМАРА. 30 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области аграрии собрали первый миллион тонн зерна. Убрано 408 тыс. гектаров или 33% от общей площади посевов. Средняя урожайность на данный момент составляет более 26 ц/га. Лидеры по урожайности Ставропольский, Кинельский, Борский районы, где с каждого гектара намолачивают по 33 центнера. Уборочная страда идет полным ходом во всех 27 районах области.

Фото: министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области

По валовому сбору зерна лидируют сельскохозяйственные предприятия Красноармейского (88 тыс. тонн) и Большеглушицкого (82 тыс. тонн) районов. Всего озимый клин убран на 73%.

Президент страны Владимир Путин ставит задачу увеличить к 2030 г. объем производства продукции АПК на 25%, а экспорта на 50%. В этом году хозяйства региона в поле вышли на пять — шесть дней раньше прошлого года. В соответствии с Государственной программой развития сельского хозяйства региону предусмотрено произвести более 2,7 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, 1,2 млн тонн масличных культур. В этом году посевная площадь в регионе увеличилась на 26 тыс. га и составляет более 2,2 млн га. Площадь под зерновыми и зернобобовыми выросла на 56 тыс. га — до 1,2 млн га.

На поддержку отрасли растениеводства в текущем году направят почти 1,1 млрд руб. из областного и федерального бюджета. Уже более половины предусмотренных лимитов доведено до конечных получателей.

Неблагоприятная погода (весенние заморозки, повышенный температурный режим) отразились на росте и развитии сельхозкультур в регионе, и говорить о планируемых объемах урожая в области пока преждевременно. Однако в растениеводстве существуют механизмы (агроприемы) снижающие негативные последствия погодных условий. Один из них — использование адаптированных засухоустойчивых сортов сельхозкультур, которые предлагает в том числе Самарский федеральный научный центр РАН. Разработанные самарскими селекционерами сорта широко известны своей высокой рентабельностью. Их разработки в регионе составляют 90% посевного материала зерновых культур.
Также аграрии региона продолжают заготовку кормов на зиму, подготовку почвы и засыпку семян под будущий урожай.

На АПК региона в 2024 г. запланировано более 3,6 млрд руб. государственной поддержки. Согласно поправкам, предложенным врио губернатора Вячеславом Федорищевым, в областном бюджете на этот год дополнительно предусмотрено 132 млн руб. на поддержку сельхозтоваропроизводителей.

Гид потребителя

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