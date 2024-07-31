В Самаре восстановили движение на ул. Гагарина

На участке улицы Гагарина в районе пересечения с ул. Мяги в направлении "в центр города" восстановлено движение. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта.

В ведомстве уточнили, что движение для автомобилей и общественного транспорта было восстановлено раньше планируемых сроков.

Напомним, в начале июля стало известно, что в городе будет ограничено движение на некоторых улицах в связи с работами по модернизации тепловых сетей. В частности, речь шла о двух объектах: ул. Гагарина (в районе пересечения с ул. Мяги) и Антонова-Овсеенко (в районе перекрестка с ул. И.Булкина).

Работы по ул. Гагарина велись поэтапно (сначала на полосах в одном направлении движения, затем в другом).