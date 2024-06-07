В Самаре перекроют ул. Гагарина и Антонова-Овсеенко из-за ремонта теплосетей

В Самаре ограничат движение на некоторых улицах в связи с работами по модернизации тепловых сетей, сообщает мэрия города. В частности, такие задачи предстоит выполнить на улицах Гагарина (в районе пересечения с ул. Мяги) и Антонова-Овсеенко (в районе перекрестка с ул. И. Булкина).

По улице Гагарина трудоемкие работы, связанные с переходом, планируется начать на следующей неделе.

"Они будут вестись поэтапно: сначала на полосах в одном направлении движения, затем в другом, чтобы одновременно полностью не перекрывать автодорогу. Потребуется по 10-15 дней на каждое направление, — рассказал заместитель руководителя Управления эксплуатации ЖКХ департамента городского хозяйства и экологии Самары Сергей Мухранов. — Куда больше сложностей — на участке по ул. Антонова-Овсеенко, где проходят трамвайные пути. Чтобы справиться с работами более оперативно и при этом минимизировать неудобства, сократив период ограничения движения транспорта, сейчас рассматриваются возможные варианты организации работ. Предполагается, что проходка под трамвайной линией, с временным закрытием трамвайного движения, будет выполняться отдельным этапом. О сроках станет известно после того, как специалисты ресурсоснабжающей организации и ее подрядчик досконально проработают все нюансы, появится конкретика и будет принято соответствующее техническое решение".

Отметим, что в настоящее время в городе текущие работы на теплосетях организованы в соответствии с графиками.

В частности, одна из теплотрасс расположена в границах ул. Челюскинцев, пр. Ленина, далее проходит возле домов №№ 29, 31, 33 по улице Ново-Садовой. В предыдущие отопительные периоды на данной теплотрассе возникали порывы. Благодаря модернизации теплосетей, в следующем сезоне потребителей обеспечат надежным теплоснабжением. Протяженность объекта, на котором предусмотрено обновление, составляет порядка 700 метров. Сейчас, в рамках первого этапа, на одном из участков выполняются земляные работы. На объект доставили необходимые материалы, лотки — их будут покрывать праймером, битумной мастикой, укладывать в траншею. Жителей близлежащих домов горячей водой обеспечили: подрядчик смонтировал "времянку", по которой и поступает ресурс. Позаботились также о безопасности: участок огорожен, а на подходе к одному из домов установили трап.

На заседании профильного штаба также обсудили вопрос о своевременности внесения информации, касающейся готовности многоквартирных домов (МКД) и других объектов к зиме, в электронные базы. Это сервисы "ГИС ЖКХ" и "Электронное ЖКХ", где размещаются такого рода документы, которые с помощью системы можно проверить, не запрашивая их на бумажном носителе, и понять, как идет подготовка каждого объекта и потребителя.

Подготовительные работы в МКД поручено ускорить в Кировском, Куйбышевском и Самарском районах.

Отдельно подняли вопрос о подготовке к осенне-зимнему сезону и объектов сферы образования.

"Чтобы выполнить необходимые работы, в частности, в школах, профильный персонал должен иметь беспрепятственный доступ к внутренней системе инженерных коммуникаций. Однако сроки опрессовки, промывки будут скорректированы в связи с проведением ЕГЭ. Те учреждения, в которых проходят экзамены, специалисты пока не затрагивают. К подготовке таких объектов приступят после ЕГЭ", — пояснил Сергей Мухранов.