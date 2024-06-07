16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Т Плюс" отремонтирует тепловые сети от котельной 116 км В мэрии Самары объяснили, почему массово не вырубают пухонесущие тополя "Т Плюс" проведет ремонт I-й тепломагистрали Самарской ТЭЦ В Самаре перекроют ул. Гагарина и Антонова-Овсеенко из-за ремонта теплосетей "РКС-Самара" продолжают программу "Вода с улицы - в дом"

ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре перекроют ул. Гагарина и Антонова-Овсеенко из-за ремонта теплосетей

САМАРА. 7 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 63
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре ограничат движение на некоторых улицах в связи с работами по модернизации тепловых сетей, сообщает мэрия города. В частности, такие задачи предстоит выполнить на улицах Гагарина (в районе пересечения с ул. Мяги) и Антонова-Овсеенко (в районе перекрестка с ул. И. Булкина).

Фото: пресс-служба мэрии Самары

По улице Гагарина трудоемкие работы, связанные с переходом, планируется начать на следующей неделе.

"Они будут вестись поэтапно: сначала на полосах в одном направлении движения, затем в другом, чтобы одновременно полностью не перекрывать автодорогу. Потребуется по 10-15 дней на каждое направление, — рассказал заместитель руководителя Управления эксплуатации ЖКХ департамента городского хозяйства и экологии Самары Сергей Мухранов. — Куда больше сложностей — на участке по ул. Антонова-Овсеенко, где проходят трамвайные пути. Чтобы справиться с работами более оперативно и при этом минимизировать неудобства, сократив период ограничения движения транспорта, сейчас рассматриваются возможные варианты организации работ. Предполагается, что проходка под трамвайной линией, с временным закрытием трамвайного движения, будет выполняться отдельным этапом. О сроках станет известно после того, как специалисты ресурсоснабжающей организации и ее подрядчик досконально проработают все нюансы, появится конкретика и будет принято соответствующее техническое решение". 

Отметим, что в настоящее время в городе текущие работы на теплосетях организованы в соответствии с графиками.

В частности, одна из теплотрасс расположена в границах ул. Челюскинцев, пр. Ленина, далее проходит возле домов №№ 29, 31, 33 по улице Ново-Садовой. В предыдущие отопительные периоды на данной теплотрассе возникали порывы. Благодаря модернизации теплосетей, в следующем сезоне потребителей обеспечат надежным теплоснабжением. Протяженность объекта, на котором предусмотрено обновление, составляет порядка 700 метров. Сейчас, в рамках первого этапа, на одном из участков выполняются земляные работы. На объект доставили необходимые материалы, лотки — их будут покрывать праймером, битумной мастикой, укладывать в траншею. Жителей близлежащих домов горячей водой обеспечили: подрядчик смонтировал "времянку", по которой и поступает ресурс. Позаботились также о безопасности: участок огорожен, а на подходе к одному из домов установили трап.

На заседании профильного штаба также обсудили вопрос о своевременности внесения информации, касающейся готовности многоквартирных домов (МКД) и других объектов к зиме, в электронные базы. Это сервисы "ГИС ЖКХ" и "Электронное ЖКХ", где размещаются такого рода документы, которые с помощью системы можно проверить, не запрашивая их на бумажном носителе, и понять, как идет подготовка каждого объекта и потребителя.

Подготовительные работы в МКД поручено ускорить в Кировском, Куйбышевском и Самарском районах.

Отдельно подняли  вопрос о подготовке к осенне-зимнему сезону и объектов сферы образования.

"Чтобы выполнить необходимые работы, в частности, в школах, профильный персонал должен иметь беспрепятственный доступ к внутренней системе инженерных коммуникаций. Однако сроки опрессовки, промывки будут скорректированы в связи с проведением ЕГЭ. Те учреждения, в которых проходят экзамены, специалисты пока не затрагивают. К подготовке таких объектов приступят после ЕГЭ", — пояснил Сергей Мухранов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 15 мая 2024 03:15 Регоператор: в области не хватает мусорных полигонов

А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.

Матрена Демина 24 января 2023 15:59 Администрацию Красноярского района обязали построить дорогу к участкам для многодетных семей

Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.

Elmira Davletova 20 августа 2022 06:22 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!

Ольга Степанова 20 августа 2022 06:03 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается

Наталья Таранченко 19 августа 2022 16:18 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.

Фото на сайте

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30