В Тольяттинском краеведческом музее представят выставку "Строитель своего времени"

В четверг, 1 августа, в выставочном зале Тольяттинского краеведческого музея состоится открытие выставки "Строитель своего времени". Об этом сообщает пресс-служба регионального минкульта.

Выставка приурочена к 100-летию со дня рождения Николая Федоровича Семизорова — Героя Социалистического Труда, заслуженного строителя РСФСР, почетного гражданина Тольятти. На выставке будут представлены фотографии строительства предприятий города Тольятти. Их дополнят воспоминания ветеранов, которые позволят раскрыть личность Николая Федоровича, как выдающегося человека и руководителя. Фотографии, биографическая информация и воспоминания публикуются из фондов Тольяттинского краеведческого музея, книг, семейного архива Семизоровых и открытых источников.

Музей — участник национального проекта "Культура". В рамках технического оснащения закуплено оборудование в фондохранилища музея. Появилась универсальная мобильная система для хранения архивных документов, стеллажи для крупногабаритных предметов и регулирующиеся полки.