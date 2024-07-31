16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольяттинском краеведческом музее представят выставку "Строитель своего времени" Музей-галерея "Заварка" приглашает на лекцию, детскую экскурсию и чайную церемонию В музее Эльдара Рязанова с детьми поиграют в "Старые игры о главном" В галерее "Заварка" пройдет ридинг-группа "Рассказы о достоверном" В музее Рязанова расскажут интересные факты о героях детских сказок и проведут экскурсию по ул. Саратовской

Музеи и выставки Культура

В Тольяттинском краеведческом музее представят выставку "Строитель своего времени"

ТОЛЬЯТТИ. 31 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 37
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 1 августа, в выставочном зале Тольяттинского краеведческого музея состоится открытие выставки "Строитель своего времени". Об этом сообщает пресс-служба регионального минкульта.

Выставка приурочена к 100-летию со дня рождения Николая Федоровича Семизорова — Героя Социалистического Труда, заслуженного строителя РСФСР, почетного гражданина Тольятти. На выставке будут представлены фотографии строительства предприятий города Тольятти. Их дополнят воспоминания ветеранов, которые позволят раскрыть личность Николая Федоровича, как выдающегося человека и руководителя. Фотографии, биографическая информация и воспоминания публикуются из фондов Тольяттинского краеведческого музея, книг, семейного архива Семизоровых и открытых источников.

Музей — участник национального проекта "Культура". В рамках технического оснащения закуплено оборудование в фондохранилища музея. Появилась универсальная мобильная система для хранения архивных документов, стеллажи для крупногабаритных предметов и регулирующиеся полки.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:40 Стали известны подробности открытия филиала Третьяковки в Фабрике-кухне

Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:38 В доме-музее Ленина откроется выставка "Пробуждение"

Объект должен жить! И это здорово!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:36 В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"

Стоит порадоваться за благое дело!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:35 В галерее "Виктория" открылась выставка "чá-щá"

Стоит пожелать удачи Галерее

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:28 Самарский археологический центр планируют открыть в сентябре 2023 года

Дело хорошее но много волосатых лапок...

Фото на сайте

Открытие филиала Третьяковской галереи в Самаре

Открытие филиала Третьяковской галереи в Самаре

Шоу-музей: в Самаре открылся Дом рока

Шоу-музей: в Самаре открылся Дом рока

Эскизы галереи "Виктория"

Эскизы галереи "Виктория"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4