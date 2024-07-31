В Кошкинском и Ставропольском районах временно отключат свет 1 августа

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

01.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Ягодиновка

01.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Балтика

01.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Рахмановка

01.08.2024 года с 11-00 до 14-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Верхний Сускан

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.