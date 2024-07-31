16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарчанка развивает сеть салонов оптики с господдержкой Более 4 млрд рублей привлек бизнес Самарской области за счет "зонтичных" поручительств Корпорации МСП Сергей Натальчук: "Ремонт трамвайных путей на Ново-Садовой задерживает халатность заказчика" "Клиника сердца" может перейти в собственность Самарской области "Состыковали интересы бизнеса": Дмитрий Богданов рассказал о визите делегации Самарской области в Ульяновск

Государство и Бизнес Экономическая политика

Самарчанка развивает сеть салонов оптики с господдержкой

САМАРА. 31 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 88
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Предприниматель и врач-офтальмолог Ирина Стебнева открыла свой первый салон оптики четыре года назад. Открытие пришлось на время пандемии и связанных с ней ограничений, но отступать было нельзя — к запуску все уже было готово. Бизнес-леди приняла решение адаптироваться к новым условиям, хотя и были сложности с потоком клиентов.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

"Мы закупили высококачественное инновационное оборудование, у нас работают высокие профессионалы в области оптометрии. В своей работе мы придерживаемся медицинского подхода к услугам по коррекции зрения, ведь значение зрения сложно переоценить", — подчеркнула Ирина Стебнева.

Спустя два года после старта работы первого салона, предприниматель запустила вторую площадку, в центре областной столицы. На этот раз в динамичное развитие предприятия вмешались западные санкции и возникли сложности с поставками продукции популярных зарубежных брендов.

"Когда иностранные бренды ушли с рынка, мы быстро переориентировались на отечественных производителей. Сейчас продолжаем поддерживать этот вектор развития, активно продвигая продукцию наших российских партнеров", — подчеркнула Ирина Стебнева.

Развитию сети оптик во многом способствовала господдержка. Предприниматель обратилась к минэкономразвития региона для получения субсидии, которая позволила компенсировать оплату процентов по кредиту на приобретение помещения для салона. "После сбора документов и презентации бизнес-плана получила 400 тысяч рублей. Для меня это очень ценно, поскольку свидетельствует о доверии государства ко мне, как предпринимателю. Такая материальная поддержка очень важна и является большим подспорьем", — акцентировала она.

Сегодня для малого и среднего бизнеса действуют инструменты поддержки по самым разным направлениям: образовательные, финансовые, маркетинговые, имущественные, услуги по продвижению, комплексной настройке процессов на предприятиях и др.

"В Самарской области инструменты поддержки охватывают самые разные категории предпринимателей и их запросы. Это и льготные займы для тех, кто только планирует создавать свое дело, и поручительства для действующих представителей бизнес-сообщества. Регулярно проходят образовательные программы, есть услуги по маркетинговому продвижению, помощь при выходе на экспорт и многое другое. Мы комплексно подходим к поддержке бизнеса и приглашаем активно использовать существующие возможности", — сказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

За информационной поддержкой Ирина Стебнева обращается в региональный центр "Мой бизнес". По словам Ирины Стебневой, важно, что в регионе есть площадка, где всегда проконсультируют, подскажут, посоветуют.

Помимо развития своего дела Ирина Стебнева является многодетной мамой — воспитывает троих детей. В сентябре она выступит наставником в федеральной образовательной программе для женщин "Мама — предприниматель". Участницы посетят салон Ирины Стебневой, узнают о ее пути становления, как предпринимателя, а также секреты успешного построения бизнеса и совмещения ролей бизнес-леди и хранительницы домашнего очага.

"Я не понаслышке знаю, насколько важна поддержка женщинам, которые заботятся о детях, и при этом планируют начать свое дело. Я прошла этот путь сама и поделюсь своим опытом с участницами проекта. Уверена, что при правильной организации — все возможно", — резюмировала она.

Заявки на участие в программе "Мама-предприниматель" принимаются до 10 сентября на сайте мамапредприниматель.рф. Обучение пройдет в двух городах: в Самаре с 23 по 26 сентября, в Тольятти — с 16 по 19 сентября. По итогам образовательного интенсива экспертная комиссия выберет финалисток, которые посоревнуются за главный приз — грант в размере 100 тысяч рублей на запуск или развитие своего дела. Программа состоится в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

Региональный финал пройдет 30 сентября в Самаре. Победительница также сможет побороться за 1 млн рублей в федеральном этапе программы.

Организаторы: Минэкономразвития России. Оператор: АНО "Мой бизнес — мои возможности". Соорганизаторы: Фонд "Наше будущее", Корпорация МСП. Генеральный партнер: компания Wildberries. Банк-партнер: СБЕР. Партнеры проекта: Союз женщин России, компания VK.

Гид потребителя

Последние комментарии

Виктор Точилин 10 июля 2024 12:18 Врио губернатора ограничил продажу алкоголя в Самарской области

Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:33 Владелец ресторанов KFC судится с областным минлесхозом

Наглости хватает судиться.

Дмитрий Игнатьев 26 апреля 2016 09:52 Налоговая взыскивает НДФЛ с директора ГК "Град", купившего на деньги компании валюту

Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

Папа Римский 15 декабря 2014 09:27 Правительство региона будет искать инвестора для достройки высотки на пл. Урицкого

Нашли когда искать!

Thought Mind 01 сентября 2014 21:07 Самарская область вошла в топ-3 регионов с лучшими условиями для ведения бизнеса

бизнесмены об этом знают?

Фото на сайте

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4