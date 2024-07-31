Самарчанка развивает сеть салонов оптики с господдержкой

Предприниматель и врач-офтальмолог Ирина Стебнева открыла свой первый салон оптики четыре года назад. Открытие пришлось на время пандемии и связанных с ней ограничений, но отступать было нельзя — к запуску все уже было готово. Бизнес-леди приняла решение адаптироваться к новым условиям, хотя и были сложности с потоком клиентов.

"Мы закупили высококачественное инновационное оборудование, у нас работают высокие профессионалы в области оптометрии. В своей работе мы придерживаемся медицинского подхода к услугам по коррекции зрения, ведь значение зрения сложно переоценить", — подчеркнула Ирина Стебнева.

Спустя два года после старта работы первого салона, предприниматель запустила вторую площадку, в центре областной столицы. На этот раз в динамичное развитие предприятия вмешались западные санкции и возникли сложности с поставками продукции популярных зарубежных брендов.

"Когда иностранные бренды ушли с рынка, мы быстро переориентировались на отечественных производителей. Сейчас продолжаем поддерживать этот вектор развития, активно продвигая продукцию наших российских партнеров", — подчеркнула Ирина Стебнева.

Развитию сети оптик во многом способствовала господдержка. Предприниматель обратилась к минэкономразвития региона для получения субсидии, которая позволила компенсировать оплату процентов по кредиту на приобретение помещения для салона. "После сбора документов и презентации бизнес-плана получила 400 тысяч рублей. Для меня это очень ценно, поскольку свидетельствует о доверии государства ко мне, как предпринимателю. Такая материальная поддержка очень важна и является большим подспорьем", — акцентировала она.

Сегодня для малого и среднего бизнеса действуют инструменты поддержки по самым разным направлениям: образовательные, финансовые, маркетинговые, имущественные, услуги по продвижению, комплексной настройке процессов на предприятиях и др.

"В Самарской области инструменты поддержки охватывают самые разные категории предпринимателей и их запросы. Это и льготные займы для тех, кто только планирует создавать свое дело, и поручительства для действующих представителей бизнес-сообщества. Регулярно проходят образовательные программы, есть услуги по маркетинговому продвижению, помощь при выходе на экспорт и многое другое. Мы комплексно подходим к поддержке бизнеса и приглашаем активно использовать существующие возможности", — сказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

За информационной поддержкой Ирина Стебнева обращается в региональный центр "Мой бизнес". По словам Ирины Стебневой, важно, что в регионе есть площадка, где всегда проконсультируют, подскажут, посоветуют.

Помимо развития своего дела Ирина Стебнева является многодетной мамой — воспитывает троих детей. В сентябре она выступит наставником в федеральной образовательной программе для женщин "Мама — предприниматель". Участницы посетят салон Ирины Стебневой, узнают о ее пути становления, как предпринимателя, а также секреты успешного построения бизнеса и совмещения ролей бизнес-леди и хранительницы домашнего очага.

"Я не понаслышке знаю, насколько важна поддержка женщинам, которые заботятся о детях, и при этом планируют начать свое дело. Я прошла этот путь сама и поделюсь своим опытом с участницами проекта. Уверена, что при правильной организации — все возможно", — резюмировала она.

Заявки на участие в программе "Мама-предприниматель" принимаются до 10 сентября на сайте мамапредприниматель.рф. Обучение пройдет в двух городах: в Самаре с 23 по 26 сентября, в Тольятти — с 16 по 19 сентября. По итогам образовательного интенсива экспертная комиссия выберет финалисток, которые посоревнуются за главный приз — грант в размере 100 тысяч рублей на запуск или развитие своего дела. Программа состоится в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

Региональный финал пройдет 30 сентября в Самаре. Победительница также сможет побороться за 1 млн рублей в федеральном этапе программы.

Организаторы: Минэкономразвития России. Оператор: АНО "Мой бизнес — мои возможности". Соорганизаторы: Фонд "Наше будущее", Корпорация МСП. Генеральный партнер: компания Wildberries. Банк-партнер: СБЕР. Партнеры проекта: Союз женщин России, компания VK.