Качество, вкус, польза: в "Пестравке" рассказали о "летней линейке" продукции

Лучший способ охладиться в жару — съесть мороженое. Оно негласно носит звание "самой летней еды" и заслуженно пользуется у самарцев активным спросом в горячий сезон. При этом большинство предпочитает качественный молочный продукт и делает ставку на "свое", родное — продукцию торговой марки "Пестравка".

Вкусно и полезно

Для Самары июль-2024 выдался особо знойным, и палящее солнце бескомпромиссно строило для горожан маршруты "поближе к воде". Одной из самых популярных точек притяжения по традиции стала набережная — место силы волжских гедонистов, радушно предлагающее "зрелища" в виде красивых закатов и "хлеб" в виде павильонов с прохладительными напитками и едой.

Впрочем, не во всех точках общепита у Волги — одинаково вкусно и полезно. Но есть, как минимум, 10 павильонов, где представлена продукция именно в такой комбинации: вкусно, полезно и с пользой для здоровья — это киоски ТМ "Пестравка". Оформленные в красно-белой стилистике бренда, они расположены на всем протяжении набережной и предлагают самарцам и гостям города широкую линейку лакомых позиций: от множества вкусов мороженого до коктейлей и сывороточных напитков Фрешмикс. Здесь каждый сможет найти продукт по своему вкусу.

Например, жительница Самары — Ольга — пришла на набережную с родственниками, прибывшими в город погостить. Мороженое в киоске "Пестравки" они купили сразу на всех.

"Мне очень нравится это мороженое. Оно качественное и приятное на вкус, как из нашего советского детства, — улыбается женщина. — Кроме того, его с удовольствием едят дети. Я предпочитаю классический вариант — в стаканчике. Его удобно есть на улице. В жару это лучший вариант. Никакие вредные газировки не идут в сравнение".

От коктейля до сырков

"Пестравка" — торговая марка с более чем 20-летней историей, которая объединяет свыше 100 натуральных молочных продуктов. Ассортимент пополняется качественной молочкой ежегодно. Так, за последние три года на прилавках фирменных магазинов "Пестравки" появились сывороточные напитки Фрешмикс с содержанием натурального сока и богатые аминокислотами, молочные коктейли, детские йогурты и многое другое.

Лидирует в "летней" линейке мороженое. Для его производства торговая марка использует качественное молоко и натуральные ингредиенты. К классическим вариантам, которые уже полюбились самарцам — ванильному и клубничному пломбиру — за последние годы добавились новинки для настоящих гурманов: ароматный пекан и дерзкий фундук, тропик и эскимо с кокосом. В 2022 году эскимо с фисташкой и сырный стаканчик были награждены золотой медалью на выставке "Продэкспо".

"Премиальная линия эскимо имеет оригинальную форму и исключительную рецептуру. В составе мороженого мы используем цельное молоко, натуральный шоколад, ореховую пасту и дробленый орех, в результате у нас получается роскошное мороженое", — комментирует бренд-менеджер ТМ "Пестравка" Светлана Иванова.

Охладиться с пользой для здоровья на набережной можно не только мороженым, но и полезным освежающим сывороточным напитком с натуральным фруктовым соком — фрешмиксом. На выбор покупателям предлагают пять вкусов: арбуз-клубника, персик-маракуйя, апельсин-манго, яблоко-груша и мультифрукт.

Жительница Самары Татьяна, которая приехала в жаркий летний полдень на набережную с мужем и двумя детьми, признается: фрешмиксы от "Пестравки" они пьют всей семьей.

"Наша семья часто покупает продукты от "Пестравки", — говорит Татьяна и без раздумий называет пять слов-ассоциаций с торговой маркой: качество, вкус, цена, большой ассортимент и польза. — Для меня главное — быть уверенной в товаре настолько, чтобы это можно было дать детям. Фрешмиксы от "Пестравки" мы пьем всей семьей. Причем, все любят разные вкусы. Я предпочитаю апельсин-манго, муж — персик-маракуйя, дочь с сыном — арбуз-клубнику".

В первое время напитки выпускали в упаковках по 0,9 литра, а недавно появился новый удобный формат в 270 мл.

Последняя новинка ТМ "Пестравки" — глазированные сырки, изготовленные из натурального творога. Они появились в продаже в июле 2024 года. Сейчас в магазинах и фирменных павильонах можно найти сырки со вкусом ванили, со вкусом клубники и с сырки со вкусом какао.

"Мы — за натуральность и вкус. Всю продукцию изготавливаем из натурального молока", — подчеркивает бренд-менеджер ТМ "Пестравка".

Вкус детства

Особое внимание торговая марка уделяет продукции для юных лакомок: летом 2023 года в продаже появились два продукта, полюбившиеся детям — питьевые йогурты со вкусами клубничного пломбира, малины-печенья и банана с карамелью, а также мороженое — двухцветный рожок с пломбиром "Попкорн", клубничный и банановый эскимо "Бабл гам" и "Баноффи".

"Мы провели опрос среди детей и их родителей на тему выбора формы бутылочки, персонажа и самого вкуса йогурта, по итогам которого, вместе с ребятами нам удалось выпустить качественный и вкусный йогурт, который нравится детям", — говорит Светлана Иванова.

Продукты в яркой, красочной упаковке действительно полюбились и малышам, и подросткам, и их родителям. Потребители оценили натуральность и качество новинок, их необычные вкусы. Для многих мам большим преимуществом стало то, что расфасованные в забавные 180-граммовые белые пластиковые бутылочки йогурты хранятся в холодильнике без ущерба пользе и вкусу до 25 суток.

Специально для маленьких поклонников своей продукции бренд выпустил увлекательную игру. По ее сценарию теленок Яша летает на самолете, собирая полезные продукты (фрукты, йогурты) и игнорируя вредные (чипсы, бургеры и прочую тяжелую пищу).

Впрочем, развлечения "Пестравка" предлагает не только цифровые, но и вполне реальные: летом представители торговой марки проводят на набережной промо-акции, детские шоу с участием аниматоров, шоу мыльных пузырей, конкурсы и розыгрыши с призами и подарками. А по вечерам, с пятницы по воскресенье, рядом с фирменными киосками проходят дегустации продукции, на которых самарцы могут бесплатно оценить новинки и "хиты" сезона.

QR-код с предсказанием

В прошлом году в ТМ "Пестравка" запустили линейку коктейлей, которые можно попробовать только на набережной. Здесь их взбивают с мороженым, а в результате получается напиток "как в детстве". Потребители могут продегустировать несколько вкусов: шоколад, клубнику или ваниль.

Взбитый коктейль фасуется в картонные стаканчики с QR-кодами. Перейдя по ним, можно получить приятное предсказание на день или составить туристический маршрут до одной из достопримечательностей: разработчики отметили топовые места в городе, интересные к посещению (Иверский монастырь, музей "Самара Космическая, улица Ленинградская и т. д., — прим. ред.), и привели короткую историческую справку к каждому из них.

"Стаканы были разработаны под определенную целевую аудиторию — туристов, гостей города, которых на набережной очень много. Да и жителям Самары, которые думают, как провести выходные или досуг, эта информация пригодится", — поясняет Светлана Иванова.

Лето — лучший период для приятных прогулок вдоль Волги. А совместить приятное с полезным позволит продукция родного, самарского, бренда "Пестравка". Отправляясь на вечерний променад по набережной, не забудьте заглянуть в фирменные киоски торговой марки на дегустацию и оценить новинки одними из первых!