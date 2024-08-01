В популярном жилом комплексе Тольятти увеличили скорость мобильного интернета

Более двух тысяч жителей Автозаводского района получили доступ к цифровым сервисам на скорости до 150 Мбит/с. МегаФон запустил дополнительное оборудование вблизи ЖК "Велит". Это позволило расширить зону покрытия сети LTE, обеспечить стабильное соединение в помещениях и на улице, а также снять часть нагрузки с уже действующих телеком‑объектов.
Микрорайон входит в список самых качающих в автограде. За год объем передачи данных в жилом комплексе вырос на 26%. Согласно обезличенной статистике с базовых станций оператора, местные жители особенно активно используют мобильный интернет по вторникам и воскресеньям. Однако ежедневно по вечерам значительно возрастает число пользователей, а вместе с этим увеличивается количество звонков и трафик передачи данных.
Чтобы избежать перегрузок, оператор задействовал на новом телеком-оборудовании высокочастотные диапазоны — наиболее эффективные для повышения емкости сети. В результате средняя скорость загрузки выросла до 25 Мбит/с, а максимальная — до 150 Мбит/с. Этого вполне хватает для комфортного использования различных цифровых "тяжелых" сервисов, например, прямых трансляций в высоком разрешении, даже без подключения к домашнему Wi‑Fi.
"Жители Самарской области уже привыкли смотреть фильмы, общаться в мессенджерах и использовать различные приложения без каких-либо ограничений. Особенно это заметно в спальных районах, где много молодых семей с детьми. Мы внимательно следим за увеличением нагрузки и быстро реагируем на изменения. В зависимости от ситуации инженеры обновляют оборудование или запускают дополнительную инфраструктуру, чтобы гарантировать нашим клиентам стабильное и быстрое подключение", — комментирует Виктор Югай, директор МегаФона в Самарской области.
С начала года техническая служба оператора построила новые базовые станции и в других жилых комплексах Самарской области, где отмечается повышенный спрос на мобильный интернет и голосовую связь. Технические мероприятия прошли вблизи ЖК "Остров-2", "Госуниверситет" и "Дом у Загородного" в Самаре, а также на территории микрорайона "Южный город" в пригороде областной столицы. Улучшения при загрузке тяжелых файлов, просмотре видео в режиме онлайн или общении по видеосвязи со смартфона почувствовали в общей сложности более 10 тысяч человек.
Последние комментарии
Не надо называть причины. Назовите фамилии виновных.
Всем наплевать на город - только деньги. Одни жлобы строят трущебы за бешеные деньги, другие залезают в пожизненные долги за право жить человейнмке без удобств. Потом власть удивляется, а что это народ не рожает и сваливает из области.
Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл