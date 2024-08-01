Пропавший в Самарской области мальчик найден

В четверг вечером, 1 августа, стало известно, что пропавший ранее 8-летний мальчик найден. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
Напомним, в 13:30 1 августа ребенок ушел из дома на ул. Березовой в с. Бобровка и не вернулся.
"Внимание! Разыскан", - сообщили в ГУ МВД.
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интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
Всех в объезд на платную дорогу в обход Тольятти. Иначе для чего её сделали, если все через ГЭС будут ездить?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.