Под Самарой пропал восьмилетний мальчик

В Самарской области пропал восьмилетний мальчик. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 13:30 1 августа он ушел из дома на ул. Березовой в с. Бобровка и не вернулся.

Приметы пропавшего: рост 130, худощавого телосложения, светлые короткие волосы, голубые глаза, был одет в синюю футболку, зеленые шорты, при себе имел черную сумку через плечо.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщить по телефону: 8 (846) 200-13-37. Также информацию можно сообщить по номеру телефона дежурного ОИОС ГУ МВД России по Самарской области: 89997010233.