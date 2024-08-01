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Под Самарой пропал восьмилетний мальчик

САМАРА. 1 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области пропал восьмилетний мальчик. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В 13:30 1 августа он ушел из дома на ул. Березовой в с. Бобровка и не вернулся.

Приметы пропавшего: рост 130, худощавого телосложения, светлые короткие волосы, голубые глаза, был одет в синюю футболку, зеленые шорты, при себе имел черную сумку через плечо. 

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщить по телефону: 8 (846) 200-13-37. Также информацию можно сообщить по номеру телефона дежурного ОИОС ГУ МВД России по Самарской области: 89997010233.

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