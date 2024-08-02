Самарская область в числе лидеров национального проекта "Производительность труда" за 2023 год

Минэкономразвития России подвело промежуточные итоги рейтинга национального проекта "Производительность труда" за 2023 год среди 23 субъектов РФ. Национальные проекты в субъектах РФ реализуются по решению президента страны Владимира Путина.
Самарский регион разделил второе место с Краснодарским краем, Курской, Ростовской и Белгородской областями. Возглавил рейтинг республика Татарстан.
Рейтинг составлен среди регионов, которые вовлекают предприятия в нацпроект при поддержке федеральной субсидии. Учитывалось, как широко тиражируются лучшие практики повышения производительности.
"Итоговый рейтинг за 2024 год будет подготовлен в конце года — после получения данных о росте производительности труд", — сообщил заместитель министра экономического развития России Мурат Керефов.
Оценивались охват предприятий мерами по обучению работников, объем льготного кредитования, исполнительская и кассовая дисциплины региональных команд. На рейтинг влияют информирование граждан и предприятий о роли национального проекта, запуск региональных мер поддержки, а также то, сколько экспортных контрактов было заключено после обучения по программе "Акселератор экспортного роста".
"Нацпроект "Производительность труда" служит для увеличения конкурентоспособности и эффективности российских компаний. В Самарской области 178 таких организаций, различных отраслей от агропромышленного комплекса до сферы торговли. Благодаря этому проекту они безвозмездно оптимизируют производственные процессы, внедряя современные "бережливые" компетенции", — прокомментировал врио министра промышленности и торговли Самарской области Олег Волков.
В целом национальный проект "Производительность труда" направлен на формирование современной производственной культуры.
При внедрении бережливого производства на предприятиях-участниках нацпроекта эксперты помогают бизнесу эффективнее использовать внутренние ресурсы, обеспечивать полную загрузку оборудования, оптимизировать перемещения продукции, материалов и логистику в целом.
Последние комментарии
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Чиновничья трагедия- как жить?