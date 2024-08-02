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ВТБ: во втором полугодии россияне перенаправят до 380 млрд рублей с ипотеки на вклады

САМАРА. 2 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во втором полугодии после очередного повышения ключевой ставки Центральным банком рыночные ставки и по депозитам, и по кредитам продолжают расти. Часть клиентов в этих условиях предпочитает отложить покупку недвижимости и разместить свои накопленные первоначальные взносы по ипотечным кредитам на вклады. Общий объем таких средств за второе полугодие может достигнуть 380 млрд рублей. Об этом в ходе пресс-конференции заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

"Клиенты ВТБ за первое полугодие уже получили в виде процентного дохода по депозитам и накопительным счетам более 400 млрд рублей. Большую часть средств с закрывающихся вкладов они переразместят на новые депозиты, ставки по которым продолжают расти. Кроме того, многие отложат решение своего жилищного вопроса, принимая во внимание заградительный рост ставок по ипотечным программам. Ожидаем, что во втором полугодии порядка 380 млрд рублей россияне перенаправят с возможного первоначального взноса по ипотеке на вклады и накопительные счета. Суммарный приток новых денег с ипотеки на вклады, по нашим оценкам, в этом году составит 403 млрд", — сказал Георгий Горшков.

На фоне ужесточения денежно-кредитной политики Центрального банка депозиты и накопительные счета пользуются повышенным спросом населения. С начала года клиенты ВТБ разместили в классические инструменты порядка 1,6 трлн рублей. В результате объем привлеченных средств в банке увеличился более чем на 23%, и общий портфель классических сбережений в национальной валюте на конец июля достиг 8,5 трлн.

Максимальная доходность по вкладу в ВТБ достигает 19,1%, по накопительному счету — 20%. В среднем на одном депозите клиенты массовой розницы держат в ВТБ порядка 550 тыс. рублей, на накопительном счете —  345 тыс. Продуктовые предложения ВТБ с максимальными ставками доступны клиентам "Открытия", которым до конца этого года предоставляется онлайн-переход в полностью защищенных дистанционных каналах или при личном присутствии в офисе.

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