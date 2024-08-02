Самарские отели и рестораны приглашают принять участие в культурно-гастрономическом проекте "Русский завтрак"

До 15 августа отели и рестораны Самары могут подать заявки на участие во втором сезоне культурно-гастрономического проекта "Русский завтрак" от "Гастрономической карты России" и крупнейшего молочного холдинга России.

Проект "Русский завтрак" стартовал в июне и продлится до конца года. В центре внимания — индустрия гостеприимства: отели и рестораны из 21 крупнейшего российского города будут иметь возможность интегрировать блюда русской кухни в меню своих завтраков. Партнером проекта выступает один из крупнейших операторов оптовой торговли.

Благодаря сотрудничеству трех брендов и разработанному ими готовому решению у кафе, ресторанов, отелей, гостиниц и туристических комплексов появится возможность ввести в меню своих заведений такое предложение, как "Русский завтрак", показать его богатство, разнообразие и угостить посетителей новыми блюдами.

Принять участие в проекте может любой отель и ресторан Самары, а также из Москвы, Санкт Петербурга, Краснодара, Сочи, Ростова на Дону, Воронежа, Нижнего Новгорода, Казани, Уфы, Новосибирска, Екатеринбурга, Тюмени, Ярославля, Красноярска, Волгограда, Тулы, Калуги, Рязани, Костромы и Астрахани.

Участники должны представить по одному блюду в каждой из пяти категорий: каши, блюда из творога, молочные десерты с йогуртом, блюда с сыром, блюда из яиц с молочными продуктами. Рецепты можно разработать самостоятельно или воспользоваться уже готовыми из первого сезона "Русского завтрака". Среди обязательных условий — использование молочной продукции от молочного холдинга — соорганизатора проекта, заказанной у партнера акции через специальную форму. Ознакомиться с полной информацией о втором сезоне проекта и условиях участия в нем можно на официальном сайте.

Прием заявок на участие продлится до 15 августа, а с 1 октября по 30 ноября 2024 г. гости заведений-участников смогут найти "Русский завтрак" в их меню.

Презентация проекта в новом формате состоялась на фестивале GASTREET, который проходил в Сочи с 3 по 8 июня 2024 года. В течение пяти дней постояльцы отелей Novotel и Rixos пробовали на завтрак блюда из Мурманска, Воронежа, Казани, Владимира и Петрозаводска.

"Многолетние исследования "Гастрономической карты России" на просторах многонациональной страны, от Владивостока до Калининграда, показали, что спрос на русскую кухню значительно превышает предложение на рынке, — отмечает Екатерина Шаповалова, автор концепции проекта "Русский завтрак", автор-методист и руководитель Всероссийского проекта "Гастрономическая карта России". — Русская кухня и в целом кухни народов России до сих пор являются некой экзотикой в нашей стране. Формула настоящего национального проекта по практическому внедрению российской кухни в нашу жизнь — это участие всех заинтересованных сторон. В реализации "Русского завтрака" задействованы производитель молока, ведущий игрок в области ритейла, предприятия питания (HoReCa), которые уже сегодня специализируются на российской кухне, региональные власти, методическая база "Гастрокарты" и, главное, активный вовлеченный российский потребитель, наш гость, на кого и направлена наша работа".

Первый сезон проекта "Русский завтрак", длившийся с 15 мая по 21 ноября 2023 г., объединил участников из 20 регионов Центральной России, Арктики, Сибири, Урала, Приволжья, Северного Кавказа и юга России.

Из Самарской области участие в проекте принимал Сергей Корнеев, обладатель кубка России "Лучший по мясу" 2006 г., лауреат российских ресторанных премий в 2020–2022 гг., шеф крупнейшего ресторанного холдинга Самарской области.

Шеф-повара и профессионалы индустрии гостеприимства — участники первого сезона проекта "Русский завтрак" разработали 80 рецептов блюд, провели серию кулинарных мастер-классов в родных городах и познакомили всех желающих с региональными традициями и семейными историями. В процессе приготовления повара использовали местные продукты — ягоды, грибы, фрукты, злаки, орехи, рыбу и мясо. Общим было одно — все блюда готовились на основе натуральных молочных продуктов крупнейшего молочного холдинга России. Все 80 рецептов в текстовом и видеоформате доступны на официальном сайте. Проект заслужил одобрение в профессиональной среде, а также был представлен на гастрономической выставке в Китае.