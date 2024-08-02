Стало известно, где отключат свет с 3 по 9 августа

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
03.08.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Тимофеевка (ул. Энергетиков, ул. Новоуренгойская, ул. Луговая, ул. Яблоневая, ул. Цветочная, ул. Радужная, ул. Звездная, ул. Южная-2, ул. Садовая, ул. Полевая, ул. Российская, переулок Спортивный, ЖСК Северный);
03.08.2024 года с 10-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Тимофеевка (ул. Андреянова, ул. Голоднова, ул. Еряшева, ул. Школьная, ул. Чкалова, ул. Энергетиков, ул. Южная, ул. Строителей, проезд Веры, проезд Надежды, проезд Любви);
03.08.2024 года с 13-00 до 17-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Большая Рязань (ул. Пролетарская д. 22-76, ул. Светлый проезд д. 24, ул. Советская д. 67-104, Яблоневый проезд уч. 9);
03.08.2024 года с 09-00 до 12-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Большая Рязань (ул. Пролетарская д. 1-47);
04.08.2024 года с 09-00 до 14-00 (местного времени):
г. о. Жигулевск:
мкр. Александровское поле (ул. Бородинская д. 15-38, ул. Кольцова, д. 27-43, ул. Краевая д. 15-45 (нечётная сторона), ул. Кутузова д. 70-84 (чётная сторона), ул. Пугачёва д. 68-80 (чётная сторона), 89-111 (нечётная сторона), ул. Ульянова, д. 61, 63, ул. Чернышевского, д. 16-41, ул. Южная д. 16-38);
05.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
г. о. Тольятти:
мкрн. Новоматюшкино (полностью);
06.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
г. о. Тольятти:
мкрн. Новоматюшкино (полностью);
05.08.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Новая Балыкла
05.08.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Старая Балыкла
05.08.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Степановка
06.08.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Бузбаш
08.08.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Старое Усманово
08.08.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Никиткино
08.08.2024 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Жигули (ул. Комсомольская, д. 1-47, ул. Кооперативная, д. 1-60, д. 61-85 (нечетная сторона), д. 102-103, д. 116, ул. Красное поселение, д. 2-16 (четная сторона), ул. Ленина, д. 1-67, д. 68-78 (четная сторона), ул. Нагорная, д. 1-25 (нечетная сторона), ул. Первомайская, д. 30а, д. 71а, Пролетарская д. 1-35, ул. Рабочая, д. 1-13, ул. Центральная, д. 3, д. 26-30 (четная сторона), ул. Рабочая, д. 1-13 (нечетная сторона), ул. Советская, д. 1-89, д. 92-116 (четная сторона), ул. Степана Разина, д. 1-27, д. 28-48 (четная сторона), Строительная 1, ул. Центральная, д. 2-22, д. 32-48 (четная сторона));
09.08.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Хмелевка
09.08.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Чаговка
09.08.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Неклюдовка
09.08.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Дурасово
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября
ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.
Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.