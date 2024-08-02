Стало известно, где отключат свет с 3 по 9 августа

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

03.08.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Тимофеевка (ул. Энергетиков, ул. Новоуренгойская, ул. Луговая, ул. Яблоневая, ул. Цветочная, ул. Радужная, ул. Звездная, ул. Южная-2, ул. Садовая, ул. Полевая, ул. Российская, переулок Спортивный, ЖСК Северный);

03.08.2024 года с 10-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Тимофеевка (ул. Андреянова, ул. Голоднова, ул. Еряшева, ул. Школьная, ул. Чкалова, ул. Энергетиков, ул. Южная, ул. Строителей, проезд Веры, проезд Надежды, проезд Любви);

03.08.2024 года с 13-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Большая Рязань (ул. Пролетарская д. 22-76, ул. Светлый проезд д. 24, ул. Советская д. 67-104, Яблоневый проезд уч. 9);

03.08.2024 года с 09-00 до 12-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Большая Рязань (ул. Пролетарская д. 1-47);

04.08.2024 года с 09-00 до 14-00 (местного времени):

г. о. Жигулевск:

мкр. Александровское поле (ул. Бородинская д. 15-38, ул. Кольцова, д. 27-43, ул. Краевая д. 15-45 (нечётная сторона), ул. Кутузова д. 70-84 (чётная сторона), ул. Пугачёва д. 68-80 (чётная сторона), 89-111 (нечётная сторона), ул. Ульянова, д. 61, 63, ул. Чернышевского, д. 16-41, ул. Южная д. 16-38);

05.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

г. о. Тольятти:

мкрн. Новоматюшкино (полностью);

06.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

г. о. Тольятти:

мкрн. Новоматюшкино (полностью);

05.08.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Новая Балыкла

05.08.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Старая Балыкла

05.08.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Степановка

06.08.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Бузбаш

08.08.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Старое Усманово

08.08.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Никиткино

08.08.2024 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Жигули (ул. Комсомольская, д. 1-47, ул. Кооперативная, д. 1-60, д. 61-85 (нечетная сторона), д. 102-103, д. 116, ул. Красное поселение, д. 2-16 (четная сторона), ул. Ленина, д. 1-67, д. 68-78 (четная сторона), ул. Нагорная, д. 1-25 (нечетная сторона), ул. Первомайская, д. 30а, д. 71а, Пролетарская д. 1-35, ул. Рабочая, д. 1-13, ул. Центральная, д. 3, д. 26-30 (четная сторона), ул. Рабочая, д. 1-13 (нечетная сторона), ул. Советская, д. 1-89, д. 92-116 (четная сторона), ул. Степана Разина, д. 1-27, д. 28-48 (четная сторона), Строительная 1, ул. Центральная, д. 2-22, д. 32-48 (четная сторона));

09.08.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Хмелевка

09.08.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Чаговка

09.08.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Неклюдовка

09.08.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Дурасово

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.