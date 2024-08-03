ХК ЦСК ВВС проиграл "Челнам" - 3:4

ХК ЦСК ВВС потерпел поражение в первом матче серии предсезонных контрольных игр против ХК "Челны", сообщает пресс-служба "летчиков".
Встреча команд прошла в пятницу, 2 августа, в Набережных Челнах и завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. Забитыми шайбами у самарцев отметились Савватеев (Мустафин), Захарин (Маслов, Кутявин) и Пшеницын (Кутявин, Колмагоров).
В субботу, 3 августа, команды сыграют еще раз.
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