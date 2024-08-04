В регионе объявлен желтый уровень опасности из-за грозы

В воскресенье, 4 августа, в регионе объявлен желтый уровень опасности из-за надвигающейся грозы, сообщает ГУ МЧС по Самарской области со ссылкой на данные "Приволжского УГМС".
"В ближайшие 1-3 часа местами в Самарской области ожидается гроза, усиление ветра 15-18 м/с, с сохранением ночью и днем 5 августа", — говорится в сообщении.
В чрезвычайном ведомстве советуют во время грозы избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витринами. Стараться держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев.
Последние комментарии
интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
Всех в объезд на платную дорогу в обход Тольятти. Иначе для чего её сделали, если все через ГЭС будут ездить?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.