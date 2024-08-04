В регионе объявлен желтый уровень опасности из-за грозы

В воскресенье, 4 августа, в регионе объявлен желтый уровень опасности из-за надвигающейся грозы, сообщает ГУ МЧС по Самарской области со ссылкой на данные "Приволжского УГМС".

"В ближайшие 1-3 часа местами в Самарской области ожидается гроза, усиление ветра 15-18 м/с, с сохранением ночью и днем 5 августа", — говорится в сообщении.

В чрезвычайном ведомстве советуют во время грозы избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витринами. Стараться держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев.