В Самаре будет дождливо до середины недели

Специалисты Приволжского УГМС составили краткосрочный прогноз погоды в Самарской области с 5 по 8 августа. По данным синоптиков, в регионе ожидаются кратковременные дожди с грозами.
В понедельник, 5 августа, в Самаре переменная облачность, ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, 5…10 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха +23…+25 °C.
Во вторник и среду, 6 и 7 числа, в регионе ночью переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5…10 м/с. Температура воздуха +13…+18 °C. Днем сохранится облачная погода, местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, 5…10 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха +23…+28 °C.
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интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
Всех в объезд на платную дорогу в обход Тольятти. Иначе для чего её сделали, если все через ГЭС будут ездить?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.