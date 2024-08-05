В Самаре будет дождливо до середины недели

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Специалисты Приволжского УГМС составили краткосрочный прогноз погоды в Самарской области с 5 по 8 августа. По данным синоптиков, в регионе ожидаются кратковременные дожди с грозами.