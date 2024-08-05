В Самарской области временно ограничено движение на участке трассы Р-229

На км 1 автомобильной дороги Р — 229 Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград временно перекрыто движение, сообщили в Поволжуправтодоре.
Причина ограничения движения - ликвидация последствий ДТП (розлив топлива).
"ФКУ "Поволжуправтодор" просит учитывать эту информацию при планировании поездок, соблюдать скоростной режим", - рассказали в учреждении.
С уважением,
Громилина Марина
специалист по связям с общественностью
аппарата при руководстве
ФКУ Поволжуправтодор
Последние комментарии
интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
Всех в объезд на платную дорогу в обход Тольятти. Иначе для чего её сделали, если все через ГЭС будут ездить?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.