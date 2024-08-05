В Самарской области временно ограничено движение на участке трассы Р-229

На км 1 автомобильной дороги Р — 229 Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград временно перекрыто движение, сообщили в Поволжуправтодоре.

Причина ограничения движения - ликвидация последствий ДТП (розлив топлива).

"ФКУ "Поволжуправтодор" просит учитывать эту информацию при планировании поездок, соблюдать скоростной режим", - рассказали в учреждении.





С уважением,

Громилина Марина

специалист по связям с общественностью

аппарата при руководстве

ФКУ Поволжуправтодор