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Инвестиции Экономическая политика

В Самарской области обсуждается инвестпроект на 37 млрд рублей

САМАРА. 5 АВГУСТА.ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В Самарской области может появиться крупное производство композитного углеводородного волокна с объемом инвестиций в 37 млрд рублей. Об этом сообщил врио вице-губернатора Самарской области Антон Емельяненко на совещании, посвященном социально-экономическому развитию региона в пятницу, 2 августа.

"Мы ведем переговоры с одним из ведущих производителей в области композитного направления по производству углеволокна, обсуждаем проект реализации в Самарской области. Этот проект достаточно капиталоемкий, порядка 37 млрд рублей", — приводит его слова ТАСС.

Антон Емельяненко добавил, что облправительство прорабатывает с Министерством экономического развития РФ механизмы бюджетного кредитования для реализации проекта.

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