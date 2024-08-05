В Самарской области обсуждается инвестпроект на 37 млрд рублей

В Самарской области может появиться крупное производство композитного углеводородного волокна с объемом инвестиций в 37 млрд рублей. Об этом сообщил врио вице-губернатора Самарской области Антон Емельяненко на совещании, посвященном социально-экономическому развитию региона в пятницу, 2 августа.
"Мы ведем переговоры с одним из ведущих производителей в области композитного направления по производству углеволокна, обсуждаем проект реализации в Самарской области. Этот проект достаточно капиталоемкий, порядка 37 млрд рублей", — приводит его слова ТАСС.
Антон Емельяненко добавил, что облправительство прорабатывает с Министерством экономического развития РФ механизмы бюджетного кредитования для реализации проекта.
Последние комментарии
Дорого яичко!
Здравствуйте! Отчего такой разный подход к производству пищевой и непищевой продукции, полимерОВ и макарОН (не макаронОВ)☺? "В ТОР Тольятти откроются производства макарон, полимеров и медицинский центр"
это было бы очень кстати, а то жители города постоянно травятся выбросами серной кислоты местным предприятием "ПРОМСИНТЕЗ"... Изобретут новейшие датчики загрязнения экологии города или фильтрующие элементы, или что-то ещё полезное и нужное для всех людей России и мира )))
А жителей спросили, нужен ли им этот завод? Во-первых, как обычно пострадает экология, которая и так "никакая". Во-вторых, зарплата всё равно будет несерьёзная (тысяч 15), и большинство жителей будут всё равно продолжать ездить в Самару на заработки...Вот почему они в Челябинске не расширяются? Там что, безработицу искоренили, нет дефицита рабочих мест?
На подготовку региона? Аффтор—перекрестись! Кроме Самары ЧМ-2018 по капиталовложениям ни один населённый пункт не затронет. Да и в Самаре соорудят дай Бог десятую часть из радужных ньювасюковских обещаний Колывана