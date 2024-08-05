Полицейские Самары выявили среди таксистов 96 мигрантов

С 22 по 31 июля в Самарской области сотрудниками полиции проводились мероприятия, направленные на предупреждение нарушений правил дорожного движения водителями такси.

Всего проведено 112 мероприятий, в рамках которых осуществлена проверка 1084 транспортных средств, выявлено:

— 245 нарушений ПДД РФ, из них 50 совершены иностранными гражданами, в том числе 20 фактов управления легковым такси без Российских национальных водительских удостоверений;

— 161 факт осуществления незаконной предпринимательской деятельности, при осуществлении пассажирских перевозок в формате легкового такси, из них 84 факта допущено иностранными гражданами;

— 55 фактов нарушения въезда или режима пребывания на территории РФ, а также 41 факт нарушения правил пребывания на территории РФ;

— 8 фактов незаконного осуществления иностранным гражданином трудовой деятельности на территории РФ.

Организация работы по контролю за осуществлением перевозок пассажиров и багажа в формате легкового такси будет продолжена.