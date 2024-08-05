Полицейские Самары выявили среди таксистов 96 мигрантов

С 22 по 31 июля в Самарской области сотрудниками полиции проводились мероприятия, направленные на предупреждение нарушений правил дорожного движения водителями такси.
Всего проведено 112 мероприятий, в рамках которых осуществлена проверка 1084 транспортных средств, выявлено:
— 245 нарушений ПДД РФ, из них 50 совершены иностранными гражданами, в том числе 20 фактов управления легковым такси без Российских национальных водительских удостоверений;
— 161 факт осуществления незаконной предпринимательской деятельности, при осуществлении пассажирских перевозок в формате легкового такси, из них 84 факта допущено иностранными гражданами;
— 55 фактов нарушения въезда или режима пребывания на территории РФ, а также 41 факт нарушения правил пребывания на территории РФ;
— 8 фактов незаконного осуществления иностранным гражданином трудовой деятельности на территории РФ.
Организация работы по контролю за осуществлением перевозок пассажиров и багажа в формате легкового такси будет продолжена.
Последние комментарии
интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
Всех в объезд на платную дорогу в обход Тольятти. Иначе для чего её сделали, если все через ГЭС будут ездить?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.