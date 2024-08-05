Нападающий Степан Стешенко покинул ХК "Лада": контракт с 22-летним спортсменом расторгнут по обоюдному согласию сторон.

В системе тольяттинцев Стешенко провел в общей сложности пять сезонов, сыграв 114 матчей за "Ладью" в МХЛ и 38 матчей за "Ладу" в ВХЛ. В сезоне 2023/2024 форвард был командирован в расположение самарского ЦСК ВВС и за 28 игр в рамках регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги заработал 6 (2+4) очков при показателе полезности "+1".