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Исследование МТС: более 90% родителей в Самарской области включают или рассказывают своим детям сказки

САМАРА. 5 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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ПАО "МТС" с помощью МТС Медиа и книжного сервиса Строки, проанализировала интерес жителей Самарской области к детским сказкам. Порядка 90% опрошенных родителей включают или читают сказки детям на ночь. Более 40% родителей сами придумывают сказочные истории и рассказывают их детям.

Фото: предоставлено МТС

В исследовании* участвовали родители детей до 9 лет, которым задавали вопросы о том, какие книжки хотят читать и слушать дети. По формату лидируют бумажные книги со сказками — их выбрали 80% опрошенных, на втором месте аудиокниги (порядка 60%), на третьем — электронные книги (чуть менее 30%). Средняя продолжительность чтения сказок — 20 минут.

Наиболее востребованными оказались русские народные сказки, а также сказки народов мира. Самые популярные русские народные сказки — "Теремок" и "Колобок", которые выбирают 80% родителей и детей. Из сказок народов мира выделяются "Красная шапочка" и "Золушка" — отмечены 70% опрошенных. Также большим спросом пользуются произведения советских писателей — "Приключения Незнайки", а также "Крокодил Гена и его друзья" — их выбрали 50% респондентов. Растет популярность современных российских авторов, которых выбирают 30% опрошенных. Такие произведения можно найти на сервисе Строки: "Приключения необыкновенных принцесс", "Баба Яга на Новый год", "Мышонок Усик", "Скарабей сердца", "Проклятие крокодила".

Пожелания у детей разного возраста отличаются. Малыши до 5 лет чаще всего просят прочитать сказки про дружбу, где персонажами выступают сказочные герои или звери. Ребенок от 6 лет предпочитает самостоятельно выбирать книги для чтения. В приоритетах — истории о приключениях. Любимый персонаж у детей — сказочный герой, его выбрали более 40% опрошенных, на втором месте — персонаж-животное, его выбрало порядка 30% аудитории.

* Методология: количественное исследование на основе опроса МТС, в котором в опросе участвовали 466 родителей детей в возрасте до 9 лет.

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