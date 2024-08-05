16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре пройдет фестиваль креативных индустрий "Креатив на Волге" В Кинеле прошел Всероссийский фестиваль молодежной культуры и креативных индустрий АРТиКУЛ В регионе ожидается туман Полицейские Самары выявили среди таксистов 96 мигрантов В Самарской области завершился областной военно-спортивный лагерь "Штурм"

Общество

В Самаре пройдет фестиваль креативных индустрий "Креатив на Волге"

САМАРА. 5 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 28
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В 2024 г. хакатон "Креатив на Волге" будет сопровождать фестиваль и лекторий креативных индустрий, объединяющий лучшие практики в сфере архитектуры, бизнеса, развития регионов и конкретно Самары.

Фестиваль откроется 16 августа вечером в формате sunset party на крыше и продлится 17 и 18 августа. Вход стандартный по билетам, бесплатно для участников хакатона. В субботу программа начинается с йоги на крыше и чайной церемонии, а также пройдет большой мастер-класс по танцам, конкурсы и развлечения от спонсоров во дворе.

Генеральный партнер "Авито" организует во дворе и на крыше свою зону коворкинга, в котором гости смогут познакомиться с креативным работодателем и попробовать коктейли с ценностями, а также создать модные обвесы для своего образа и другие украшения. MIXIT разыграет бьюти боксы, кроме того все желающие смогут сыграть в дворовые игры, посетить музыкальные и вокальные мастер-классы в медиацентре Станкозавода и лекторий.

В лектории Максим Ильяхов расскажет о том, как доносить смыслы в эпоху информационного перегруза, Ян Кожан — о том, как развивать креативный кластер и быть продюсером целого города, а Андрей Шешенин — о том, как преуспеть в креативном и ивент-бизнесе. Лекции от разных экспертов в сфере креативных индустрий будут идти с 12 до 22 часов в течение двух дней. Необходима регистрация.

Партнеры фестиваля: "Авито", МТС, Honor, "Альфа Банк", Фитмост, MIXIT, издательство "Бомбора", Сберзвук, "Новый регистратор", Агентство социокультурных технологий, образовательное бюро "Розетка".

Хакатон и фестиваль полностью бесплатные для участников и гостей. Подробная информация о фестивале опубликована на официальном сайте https://kreativnavolge.ru/.

Гид потребителя

Последние комментарии

Irina Anufrieva 25 июля 2024 14:01 Социальный психолог Михаил Вершинин о том, как не стать жертвой информационной войны

интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.

Алексей Сидоров 22 июля 2024 15:58 Самарские власти озвучили, как с осени будут считать плату за вывоз мусора

Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?

Анатолий Илларионов 11 июля 2024 09:43 На М-5 из-за ремонта дороги на Жигулевской ГЭС образовалась 30-километровая пробка

Всех в объезд на платную дорогу в обход Тольятти. Иначе для чего её сделали, если все через ГЭС будут ездить?

Светлана Маркова 09 июля 2024 18:12 Самарские власти озвучили, как с осени будут считать плату за вывоз мусора

И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?

Алсу Салихова 13 июня 2024 13:21 Самарастат оказал помощь пострадавшим от паводка

Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.

Фото на сайте

В Самаре запретят парковаться на Волжском проспекте

В Самаре запретят парковаться на Волжском проспекте

Прошел финал конкурса красоты "Мисс Самара 2024"

Прошел финал конкурса красоты "Мисс Самара 2024"

Парад в честь 79 годовщины Победы

Парад в честь 79 годовщины Победы

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1