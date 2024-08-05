В Самаре пройдет фестиваль креативных индустрий "Креатив на Волге"

В 2024 г. хакатон "Креатив на Волге" будет сопровождать фестиваль и лекторий креативных индустрий, объединяющий лучшие практики в сфере архитектуры, бизнеса, развития регионов и конкретно Самары.

Фестиваль откроется 16 августа вечером в формате sunset party на крыше и продлится 17 и 18 августа. Вход стандартный по билетам, бесплатно для участников хакатона. В субботу программа начинается с йоги на крыше и чайной церемонии, а также пройдет большой мастер-класс по танцам, конкурсы и развлечения от спонсоров во дворе.

Генеральный партнер "Авито" организует во дворе и на крыше свою зону коворкинга, в котором гости смогут познакомиться с креативным работодателем и попробовать коктейли с ценностями, а также создать модные обвесы для своего образа и другие украшения. MIXIT разыграет бьюти боксы, кроме того все желающие смогут сыграть в дворовые игры, посетить музыкальные и вокальные мастер-классы в медиацентре Станкозавода и лекторий.

В лектории Максим Ильяхов расскажет о том, как доносить смыслы в эпоху информационного перегруза, Ян Кожан — о том, как развивать креативный кластер и быть продюсером целого города, а Андрей Шешенин — о том, как преуспеть в креативном и ивент-бизнесе. Лекции от разных экспертов в сфере креативных индустрий будут идти с 12 до 22 часов в течение двух дней. Необходима регистрация.

Партнеры фестиваля: "Авито", МТС, Honor, "Альфа Банк", Фитмост, MIXIT, издательство "Бомбора", Сберзвук, "Новый регистратор", Агентство социокультурных технологий, образовательное бюро "Розетка".

Хакатон и фестиваль полностью бесплатные для участников и гостей. Подробная информация о фестивале опубликована на официальном сайте https://kreativnavolge.ru/.