В Самаре пройдет фестиваль креативных индустрий "Креатив на Волге"

В 2024 г. хакатон "Креатив на Волге" будет сопровождать фестиваль и лекторий креативных индустрий, объединяющий лучшие практики в сфере архитектуры, бизнеса, развития регионов и конкретно Самары.
Фестиваль откроется 16 августа вечером в формате sunset party на крыше и продлится 17 и 18 августа. Вход стандартный по билетам, бесплатно для участников хакатона. В субботу программа начинается с йоги на крыше и чайной церемонии, а также пройдет большой мастер-класс по танцам, конкурсы и развлечения от спонсоров во дворе.
Генеральный партнер "Авито" организует во дворе и на крыше свою зону коворкинга, в котором гости смогут познакомиться с креативным работодателем и попробовать коктейли с ценностями, а также создать модные обвесы для своего образа и другие украшения. MIXIT разыграет бьюти боксы, кроме того все желающие смогут сыграть в дворовые игры, посетить музыкальные и вокальные мастер-классы в медиацентре Станкозавода и лекторий.
В лектории Максим Ильяхов расскажет о том, как доносить смыслы в эпоху информационного перегруза, Ян Кожан — о том, как развивать креативный кластер и быть продюсером целого города, а Андрей Шешенин — о том, как преуспеть в креативном и ивент-бизнесе. Лекции от разных экспертов в сфере креативных индустрий будут идти с 12 до 22 часов в течение двух дней. Необходима регистрация.
Партнеры фестиваля: "Авито", МТС, Honor, "Альфа Банк", Фитмост, MIXIT, издательство "Бомбора", Сберзвук, "Новый регистратор", Агентство социокультурных технологий, образовательное бюро "Розетка".
Хакатон и фестиваль полностью бесплатные для участников и гостей. Подробная информация о фестивале опубликована на официальном сайте https://kreativnavolge.ru/.
Последние комментарии
интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
Всех в объезд на платную дорогу в обход Тольятти. Иначе для чего её сделали, если все через ГЭС будут ездить?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.