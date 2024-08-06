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Культура

Работа самарского художника вышла в финал голосования фестиваля стрит-арта "ФормАРТ"

САМАРА. 6 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Работа самарского художника Дмитрия Горшкова "Игра теней" вышла в финал голосования фестиваля стрит-арта Приволжского федерального округа "ФормАРТ", сообщает мэрия Самары.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Чтобы поддержать Дмитрия, нужно позвонить по бесплатному номеру 8 (800) 301-50-23 и указать в тоновом режиме номер Дмитрия — 12. Проголосовать можно только один раз. Голосование продлится по 10 августа включительно.

Итоги фестиваля стрит-арта огласят на церемонии закрытия в Кирове 17 августа, где встретятся финалисты, члены регионального оргкомитета и жюри, за подведением итогов можно будет следить в прямом эфире.

Организаторами фестиваля являются аппарат полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова и НКО "Фонд содействия развитию институтов гражданского общества в ПФО".

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