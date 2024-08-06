Профилактика и планы по вакцинации: медслужбы региона готовятся к осенне-зимнему сезону

В Самарской области медицинские службы начали готовиться к предстоящему осенне-зимнему сезону. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
"Подготовку к эпидсезону и традиционному подъему заболеваемости вирусными инфекциями начинаем всегда заблаговременно. В центре нашего внимания — профилактика и организация мероприятий по иммунизации населения от гриппа и новой коронавирусной инфекции. В 2024 году планируем привить от гриппа более 1,8 млн жителей и свыше 50 тысяч жителей из групп риска — от COVID-19. Вакцину для профилактики гриппа получим в рамках централизованных поставок, также в настоящее время закупаем дополнительные партии вакцин как от гриппа, так и от коронавирусной инфекции за счет средств областного бюджета", — отметил врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян.
Прививочная кампания стартует в регионе в начале осени.
Врачи напоминают, что в период изменения погодных условий, а также в сезон отпусков и путешествий сохраняются риски заболеть ОРВИ.
Чтобы избежать заражения, в первую очередь, необходимо соблюдать правила личной гигиены. При наличии острых симптомов вирусных инфекций, включая высокую температуру, не следует заниматься самолечением, важно обратиться к специалистам для обследования и получения медицинской помощи.
Вирусные инфекции, в том числе COVID-19, особенно опасны для пожилых, пациентов с хроническими заболеваниями и маленьких детей. У этих групп населения вирус может вызвать обострение имеющихся болезней и тяжелые осложнения.
Соблюдение простых мер инфекционной безопасности, а также запланированная вакцинация от гриппа для всех членов семьи поможет уберечь здоровье.
Для проведения вакцинации от коронавирусной инфекции необходимо будет проконсультироваться с лечащим врачом.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас