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Энергетика ТЭК

В Самарской области продолжается установка "умных счетчиков"

САМАРА. 6 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В течение 2024 года в многоквартирных жилых домах Самарской области, находящихся в зоне ответственности ПАО "Самараэнерго", намечена установка порядка 5100 интеллектуальных приборов учета электроэнергии. Эти работы предусмотрены действующей инвестиционной программой, сообщили в пресс-службе компании.

Фото: wikimedia.org

Понимая важность развития интеллектуальной системы учета электроэнергии и её удобство для потребителей, ПАО "Самараэнерго" стало первой энергосбытовой компанией региона, начавшей установку "умных" счетчиков в МКЖД еще в 2010 году.

В соответствии с Федеральным законом "Об электроэнергетике" с 2022 года начата установка "умных" приборов учета нового поколения. В результате к 2024 году было установлено 260 тысяч приборов автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ), а также приборов интеллектуальной системы учета электроэнергии (ИСУ).

В строящихся многоэтажках, разрешение на строительство которых получено после 01.01.2021, такие счетчики устанавливаются сразу. А уже действующие счетчики заменяют на интеллектуальные по мере их выхода из строя или истечения срока эксплуатации.

Такие устройства, избавляющие от необходимости ежемесячно передавать показания, охватывают порядка 51% бытовых потребителей энергокомпании в МКЖД во всех районах Самарской области.

Аналогичную работу в индивидуальных домах и у юридических лиц ведут электросетевые компании Самарской области.

Гид потребителя

Последние комментарии

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А все же аудит надо провести.

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