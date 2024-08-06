В Самарской области продолжается установка "умных счетчиков"

В течение 2024 года в многоквартирных жилых домах Самарской области, находящихся в зоне ответственности ПАО "Самараэнерго", намечена установка порядка 5100 интеллектуальных приборов учета электроэнергии. Эти работы предусмотрены действующей инвестиционной программой, сообщили в пресс-службе компании.
Понимая важность развития интеллектуальной системы учета электроэнергии и её удобство для потребителей, ПАО "Самараэнерго" стало первой энергосбытовой компанией региона, начавшей установку "умных" счетчиков в МКЖД еще в 2010 году.
В соответствии с Федеральным законом "Об электроэнергетике" с 2022 года начата установка "умных" приборов учета нового поколения. В результате к 2024 году было установлено 260 тысяч приборов автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ), а также приборов интеллектуальной системы учета электроэнергии (ИСУ).
В строящихся многоэтажках, разрешение на строительство которых получено после 01.01.2021, такие счетчики устанавливаются сразу. А уже действующие счетчики заменяют на интеллектуальные по мере их выхода из строя или истечения срока эксплуатации.
Такие устройства, избавляющие от необходимости ежемесячно передавать показания, охватывают порядка 51% бытовых потребителей энергокомпании в МКЖД во всех районах Самарской области.
Аналогичную работу в индивидуальных домах и у юридических лиц ведут электросетевые компании Самарской области.
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Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.