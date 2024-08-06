В Самарской области появятся центры практической подготовки БАС

Самарская область — одна из 30 пилотных областей, где в этом году откроют центры практической подготовки БАС, сообщает региональное министерство образования.
Национальный проект "Беспилотные авиационные системы" (БАС), стартовавший 1 января этого года, нацелен на создание системы непрерывной подготовки специалистов в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем.
Цель центров практической подготовки в образовательных организациях — сформировать компетенции учащихся в конструировании, моделировании и сборке и использовании беспилотных летательных аппаратов.
Всего в школах и учреждениях среднего профессионального образования региона появится 18 кабинетов БАС. Для полноценного функционирования центров организуется повышение квалификации педагогических работников.
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интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
Всех в объезд на платную дорогу в обход Тольятти. Иначе для чего её сделали, если все через ГЭС будут ездить?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.