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Общество

В Самарской области появятся центры практической подготовки БАС

САМАРА. 6 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская область — одна из 30 пилотных областей, где в этом году откроют центры практической подготовки БАС, сообщает региональное министерство образования.

Национальный проект "Беспилотные авиационные системы" (БАС), стартовавший 1 января этого года, нацелен на создание системы непрерывной подготовки специалистов в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем.

Цель центров практической подготовки в образовательных организациях — сформировать компетенции учащихся в конструировании, моделировании и сборке и использовании беспилотных летательных аппаратов.

Всего в школах и учреждениях среднего профессионального образования региона появится 18 кабинетов БАС. Для полноценного функционирования центров организуется повышение квалификации педагогических работников.

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