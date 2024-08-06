В Самарской области появятся центры практической подготовки БАС

Самарская область — одна из 30 пилотных областей, где в этом году откроют центры практической подготовки БАС, сообщает региональное министерство образования.

Национальный проект "Беспилотные авиационные системы" (БАС), стартовавший 1 января этого года, нацелен на создание системы непрерывной подготовки специалистов в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем.

Цель центров практической подготовки в образовательных организациях — сформировать компетенции учащихся в конструировании, моделировании и сборке и использовании беспилотных летательных аппаратов.

Всего в школах и учреждениях среднего профессионального образования региона появится 18 кабинетов БАС. Для полноценного функционирования центров организуется повышение квалификации педагогических работников.