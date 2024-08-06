В регионе заработала телефонная "горячая" линия для избирателей

До 20:00 8 сентября в регионе будет работать общественная "горячая" линия связи с избирателями. В течение всего предвыборного периода каждый житель губернии может обратиться к специалистам лично или по телефону, задать вопрос, получить консультацию.

Напомним, с 6 по 8 сентября жителям региона предстоит избрать Губернатора, а в отдельных муниципалитетах - депутатов в представительные органы власти.

По словам председателя регионального Общественного штаба по независимому общественному наблюдению Вадима Чумака, обращаясь на линию, граждане получают подробные консультации по различным вопросам, связанным с выборами.

"Это не только эффективный инструмент взаимодействия власти и избирателей, но и важный элемент общественного контроля, поскольку все обращения и результаты работы по ним строго фиксируются", - подчеркнул Вадим Чумак.

"Горячая" линия по выборам традиционно функционирует на базе Нотариальной палаты Самарской области. Сотрудники колл-центра в ежедневном режиме принимают обращения и отвечают на все вопросы граждан.

Активность избирателей, задающих вопросы через "горячую" линию, из года в год остается высокой. Так, в предыдущую кампанию за месяц операторы зарегистрировали более 200 обращений.

"Люди доверяют "горячей" линии, - отмечает президент Нотариальной палаты региона Галина Николаева. - При этом заметно меняется структура обращений. Раньше от 60 до 80 процентов составляли вопросы социально-бытового характера, такие как непокрытые крыши, залитые водой подвалы, незарытые траншеи у подъездов и другие житейские "беды". В избирательную кампанию прошлого года таких вопросов было всего три процента, остальные были связаны с вопросами именно избирательного права. Отрадно, что большую электоральную активность проявляет молодежь".

Оператор колл-центра Вячеслав Пичужкин принимает звонки от граждан уже четвертую избирательную кампанию.

"Есть две основные категории вопросов - связанные с выборным процессом и вопросы социально-бытового характера. По вопросам первой группы в большинстве случаев мы готовы проконсультировать немедленно. Если же гражданин задает вопрос, требующий проработки профильными органами, мы берем у него контактные данные и направляем запрос в соответствующие инстанции. После получения ответа направляем его заявителю", - рассказал Вячеслав Пичужкин.

Телефоны "горячей" линии - (846) 33-77-555 и 33-77-600. Она работает с 10:00 до 17:00 в будние дни с перерывом с 13:00 до 14:00. 8 сентября "горячая" линия будет работать с 8:00 до 20:00.