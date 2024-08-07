В "Художественном" пройдет спецпоказ фильма "Она танцует" и встреча с режиссером

В среду, 7 августа, в 18:30 в большом зале кинотеатра "Художественный" состоится специальный показ фильма "Она танцует" и встреча с его режиссером Оксаной Дегтяревой и главной героиней фильма актрисой Анастасией Волынской. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.

Режиссер фильма Оксана Дегтярева родом из Самары. После успешного окончания ВГИКа, мастерской Владимира Хотиненко и Владимира Фенченко ее дипломная работа "Сцены у моря" получила главный приз фестиваля ВГИКа и номинировалась на премию "Золотой Орел" в категории "Лучший короткометражный фильм".

"Она танцует" — первый полнометражный авторский фильм режиссера и он уже получил гран-при на международном кинофестивале "Западные ворота", который присуждается по итогам голосования зрителей. Оригинальная хореография создана для фильма звездой современного танца Алексеем Расторгуевым и пермским "Балетом Евгения Панфилова".

Сразу после показа у зрителей будет возможность обсудить фильм с режиссером и исполнительницей главной роли Анастасией Волынской.