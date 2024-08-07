В "Художественном" пройдет спецпоказ фильма "Она танцует" и встреча с режиссером

В среду, 7 августа, в 18:30 в большом зале кинотеатра "Художественный" состоится специальный показ фильма "Она танцует" и встреча с его режиссером Оксаной Дегтяревой и главной героиней фильма актрисой Анастасией Волынской. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.
Режиссер фильма Оксана Дегтярева родом из Самары. После успешного окончания ВГИКа, мастерской Владимира Хотиненко и Владимира Фенченко ее дипломная работа "Сцены у моря" получила главный приз фестиваля ВГИКа и номинировалась на премию "Золотой Орел" в категории "Лучший короткометражный фильм".
"Она танцует" — первый полнометражный авторский фильм режиссера и он уже получил гран-при на международном кинофестивале "Западные ворота", который присуждается по итогам голосования зрителей. Оригинальная хореография создана для фильма звездой современного танца Алексеем Расторгуевым и пермским "Балетом Евгения Панфилова".
Сразу после показа у зрителей будет возможность обсудить фильм с режиссером и исполнительницей главной роли Анастасией Волынской.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?