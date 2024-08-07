"Обход Тольятти" будет бесплатным до конца августа

Бесплатный период на "Обходе Тольятти" будет действовать до конца августа, сообщили в минтрансе Самарской области.
Напомним, ранее в официальном телеграмм-канале "Обхода Тольятти" появилась информация о том, что проезд станет платным с 14 августа.
В минтрансе, в свою очередь, заявили, что новая дорога будет бесплатной для движения всех транспортных средств до завершения ремонта участка дороги М-5 "Урал", проходящего по плотине Волжской ГЭС. Здесь работы должны закончиться до 1 сентября.
Сейчас на ГЭС из-за ремонта закрыты две из четырех полос движения и действует временное ограничение движения для большегрузного транспорта.
Последние комментарии
интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
Всех в объезд на платную дорогу в обход Тольятти. Иначе для чего её сделали, если все через ГЭС будут ездить?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.