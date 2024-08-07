"Обход Тольятти" будет бесплатным до конца августа

Бесплатный период на "Обходе Тольятти" будет действовать до конца августа, сообщили в минтрансе Самарской области.

Напомним, ранее в официальном телеграмм-канале "Обхода Тольятти" появилась информация о том, что проезд станет платным с 14 августа.

В минтрансе, в свою очередь, заявили, что новая дорога будет бесплатной для движения всех транспортных средств до завершения ремонта участка дороги М-5 "Урал", проходящего по плотине Волжской ГЭС. Здесь работы должны закончиться до 1 сентября.

Сейчас на ГЭС из-за ремонта закрыты две из четырех полос движения и действует временное ограничение движения для большегрузного транспорта.