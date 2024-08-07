Проезд по Обходу Тольятти станет платным 14 августа

В Самарской области завершается бесплатный период эксплуатации Обхода Тольятти. Последний день, когда проезд по магистрали будет бесплатным — 13 августа.
Проезд будет оплачиваться в конце поездки, перед съездом с дороги. Для этого при заезде на магистраль нужно взять из автомата талон, где будут занесены данные о машине и месте, в котором вы въехали на дорогу.
Стоимость проезда зависит от категории транспорта и участка. Проезд по всему обходу на легковушке будет стоить 270 рублей. Подробнее с правилами и тарифами можно ознакомиться здесь.
Для оплаты в конце пути необходимо будет перестроиться на полосу с нужным для оплаты шлюзом: для оплаты наличными, картой и транспондером.
Шлюз, расположенный под знаком желтого цвета — для тех, кто платит наличными или банковской картой.
Шлюз под знаком зелёного цвета — для тех, кто платит транспондером. Приобрести транспондер можно на ПВП, в официальном интернет-магазине "Автодор", у официальных партнеров: АЗС "Лукойл", "Башнефть", "Татнефть", в салонах сотовой связи "Мегафон", "Теле2" и "Билайн", в центре продаж и обслуживания клиентов, на маркетплейсах Wildberries. Если у водителя уже есть транспондер другого производителя, проезд по обходу Тольятти можно будет оплачивать им.
Последние комментарии
Отличная новость, хороший поезд А мы на маршруте НН- Мск ездим на Ласточке. Билеты берем через https://lasttrain.ru. По цене/качеству Ласточка полностью устраивает.
Не надо называть причины. Назовите фамилии виновных.
Всем наплевать на город - только деньги. Одни жлобы строят трущебы за бешеные деньги, другие залезают в пожизненные долги за право жить человейнмке без удобств. Потом власть удивляется, а что это народ не рожает и сваливает из области.
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!