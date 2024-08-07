16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Проезд по Обходу Тольятти станет платным 14 августа Сергей Натальчук: "Ремонт трамвайных путей на Ново-Садовой задерживает халатность заказчика" В Самаре прошла торжественная церемония закладки киля двух сухогрузных судов Самара получит на трамваи 6 млрд рублей до 2026 года Названа причина срыва ремонта трамвайных путей на Ново-Садовой

Транспорт Транспорт и связь

Проезд по Обходу Тольятти станет платным 14 августа

ТОЛЬЯТТИ. 7 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 70
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области завершается бесплатный период эксплуатации Обхода Тольятти. Последний день, когда проезд по магистрали будет бесплатным — 13 августа.

Фото: avtoban.ru

Проезд будет оплачиваться в конце поездки, перед съездом с дороги. Для этого при заезде на магистраль нужно взять из автомата талон, где будут занесены данные о машине и месте, в котором вы въехали на дорогу.

Стоимость проезда зависит от категории транспорта и участка. Проезд по всему обходу на легковушке будет стоить 270 рублей. Подробнее с правилами и тарифами можно ознакомиться здесь.

Для оплаты в конце пути необходимо будет перестроиться на полосу с нужным для оплаты шлюзом: для оплаты наличными, картой и транспондером.

Шлюз, расположенный под знаком желтого цвета — для тех, кто платит наличными или банковской картой.

Шлюз под знаком зелёного цвета — для тех, кто платит транспондером. Приобрести транспондер можно на ПВП, в официальном интернет-магазине "Автодор", у официальных партнеров: АЗС "Лукойл", "Башнефть", "Татнефть", в салонах сотовой связи "Мегафон", "Теле2" и "Билайн", в центре продаж и обслуживания клиентов, на маркетплейсах Wildberries. Если у водителя уже есть транспондер другого производителя, проезд по обходу Тольятти можно будет оплачивать им.

Гид потребителя

Последние комментарии

Любовь Белкина 01 августа 2024 08:38 Фирменный поезд "Жигули" ускорят еще на 20 минут

Отличная новость, хороший поезд А мы на маршруте НН- Мск ездим на Ласточке. Билеты берем через https://lasttrain.ru. По цене/качеству Ласточка полностью устраивает.

Валерий Валерьев 23 июля 2024 18:09 Названа причина срыва ремонта трамвайных путей на Ново-Садовой

Не надо называть причины. Назовите фамилии виновных.

Анатолий Илларионов 05 июля 2024 06:37 В Самаре отказались менять норматив по числу парковок при строительстве жилья

Всем наплевать на город - только деньги. Одни жлобы строят трущебы за бешеные деньги, другие залезают в пожизненные долги за право жить человейнмке без удобств. Потом власть удивляется, а что это народ не рожает и сваливает из области.

Александр Кочкин 13 ноября 2021 15:25 На перекрестке улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзальной начали работать автоматические трамвайные стрелки

Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.

Людмила Людмила 09 июня 2018 10:34 Большегрузам ограничили въезд в Самару в дни игр ЧМ-2018 и накануне них

А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!

Фото на сайте

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

На участке от ул. Первомайской до Северо-Восточной магистрали будет запрещена парковка автомобилей

На участке от ул. Первомайской до Северо-Восточной магистрали будет запрещена парковка автомобилей

Авиалайнеру Airbus А319 присвоено имя "Самара"

Авиалайнеру Airbus А319 присвоено имя "Самара"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1