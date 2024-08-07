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МТС Банк напоминает жителям Самарской области правила защиты от мошенников в интернете

САМАРА. 7 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Мошенники подстраивают свои схемы к самым массовым потребностям жителей Самарской области в определенное время года. Летом, в период отпусков, в сети появляется множество фейковых фишинговых ресурсов с предложениями для отдыха: аренды домов, глэмпинга на природе, дешевых авиабилеты или туров. Предложения от мошенников могут поступать в виде рассылки на электронную почту, в SMS или через мессенджеры.

Фото: предоставлено МТС

МТС Банк напоминает о важных правилах защиты от мошенников в интернете. Необходимо проявлять осторожность в обращении с подозрительными сообщениями и запросами информации в интернете. Основной целью фишинговых сайтов является кража денежных средств, а не продажа товара или предоставление услуги.

В банке отмечают, что главный ключ к защите — внимательность и осведомленность. Даже при наличии передовых технических мер безопасности, пользователи могут стать жертвами фишинговых атак из-за недостаточного осознания рисков и потери бдительности.

Не попасться на уловки мошенников поможет соблюдение простых правил кибербезопасности:

Выбор надёжного продавца

Удостоверьтесь, что магазин имеет хорошую репутацию. Посмотрите отзывы покупателей. Проверьте, есть ли на сайте контактные данные юридического лица и информация о возврате товаров.

Проверка подлинности сайта

Проверьте точное соответствие адреса сайта и адресной строки в браузере, чтобы исключить взаимодействие с фишинговым сайтом. Убедитесь, что магазин использует шифрование данных (HTTPS) на странице оплаты (адрес сайта должен начинаться с "https://" и иметь значок замка, указывающий на безопасное соединение). Проверить подлинность сайта помогут различные онлайн-сканеры безопасности.

Выбор карты для оплаты заказа

Используйте для онлайн-платежей виртуальные карты, которые не связаны с вашим основным счётом, и пополняйте счёт прямо перед покупкой. В случае попытки злоумышленником воспользоваться скомпрометированной картой, счёт окажется пустым, а саму карту можно будет быстро заблокировать.

Ввод данных карты

Не следует вводить данные карты на чужих или общедоступных устройствах. При оплате не сохраняйте данные карты. В большинстве браузеров данные карт сохраняются по умолчанию, эту функцию можно отключить самостоятельно в настройках. Оплата на счет юридического лица не может быть в виде перевода по номеру карты.

Общие меры защиты

Устанавливайте и регулярно обновляйте антивирусное программное обеспечение на своих устройствах. Также полезно будет настроить уведомления от банка о списании средств, чтобы контролировать любое наличие несанкционированных транзакций.

Узнать подробнее о фишинге и защите от него можно на сайте МТС Банка по ссылке.

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