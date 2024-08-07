МТС Банк напоминает жителям Самарской области правила защиты от мошенников в интернете

Мошенники подстраивают свои схемы к самым массовым потребностям жителей Самарской области в определенное время года. Летом, в период отпусков, в сети появляется множество фейковых фишинговых ресурсов с предложениями для отдыха: аренды домов, глэмпинга на природе, дешевых авиабилеты или туров. Предложения от мошенников могут поступать в виде рассылки на электронную почту, в SMS или через мессенджеры.
МТС Банк напоминает о важных правилах защиты от мошенников в интернете. Необходимо проявлять осторожность в обращении с подозрительными сообщениями и запросами информации в интернете. Основной целью фишинговых сайтов является кража денежных средств, а не продажа товара или предоставление услуги.
В банке отмечают, что главный ключ к защите — внимательность и осведомленность. Даже при наличии передовых технических мер безопасности, пользователи могут стать жертвами фишинговых атак из-за недостаточного осознания рисков и потери бдительности.
Не попасться на уловки мошенников поможет соблюдение простых правил кибербезопасности:
Выбор надёжного продавца
Удостоверьтесь, что магазин имеет хорошую репутацию. Посмотрите отзывы покупателей. Проверьте, есть ли на сайте контактные данные юридического лица и информация о возврате товаров.
Проверка подлинности сайта
Проверьте точное соответствие адреса сайта и адресной строки в браузере, чтобы исключить взаимодействие с фишинговым сайтом. Убедитесь, что магазин использует шифрование данных (HTTPS) на странице оплаты (адрес сайта должен начинаться с "https://" и иметь значок замка, указывающий на безопасное соединение). Проверить подлинность сайта помогут различные онлайн-сканеры безопасности.
Выбор карты для оплаты заказа
Используйте для онлайн-платежей виртуальные карты, которые не связаны с вашим основным счётом, и пополняйте счёт прямо перед покупкой. В случае попытки злоумышленником воспользоваться скомпрометированной картой, счёт окажется пустым, а саму карту можно будет быстро заблокировать.
Ввод данных карты
Не следует вводить данные карты на чужих или общедоступных устройствах. При оплате не сохраняйте данные карты. В большинстве браузеров данные карт сохраняются по умолчанию, эту функцию можно отключить самостоятельно в настройках. Оплата на счет юридического лица не может быть в виде перевода по номеру карты.
Общие меры защиты
Устанавливайте и регулярно обновляйте антивирусное программное обеспечение на своих устройствах. Также полезно будет настроить уведомления от банка о списании средств, чтобы контролировать любое наличие несанкционированных транзакций.
Узнать подробнее о фишинге и защите от него можно на сайте МТС Банка по ссылке.
Последние комментарии
Отличная новость, хороший поезд А мы на маршруте НН- Мск ездим на Ласточке. Билеты берем через https://lasttrain.ru. По цене/качеству Ласточка полностью устраивает.
Не надо называть причины. Назовите фамилии виновных.
Всем наплевать на город - только деньги. Одни жлобы строят трущебы за бешеные деньги, другие залезают в пожизненные долги за право жить человейнмке без удобств. Потом власть удивляется, а что это народ не рожает и сваливает из области.
Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д