"Художественный" приглашает обсудить фильм "Фабрика-кухня"

Весной 2023 г. в ЦРК "Художественный" стартовал Бесконечный фестиваль самарского кино "Сделано здесь". В рамках кинофестиваля, не имеющего аналогов в нашей области, каждый месяц кинотеатр "Художественный" безвозмездно предоставляет возможность региональным кинематографистам продемонстрировать свои фильмы широкому зрителю. Посещение фестивальных показов бесплатно. По итогам зрительского голосования будет сформирован альманах лучших фильмов, которые увидят зрители муниципальных районов Самарской области.

14 августа в 19:00 — кинотеатр приглашает посмотреть и обсудить фильм, посвященный архитектурной жемчужине нашего города — "Фабрика-кухня" (Самара, 2024, документальный, 37 мин., 12+) реж. Елизавета Мижарева. Узнать больше о здании, соединившем тысячи разных судеб, шедевре конструктивизма и первом филиале главной художественной галереи страны. Вход свободный.

Знаменитая "Фабрика-кухня" в Самаре — это шедевр конструктивизма, символ советской эпохи и первый филиал главной художественной галереи страны. Но в большей степени — здание, соединившее тысячи разных судеб: здесь обедали во время долгого рабочего дня, пели песни в цехах, приходили на первое свидание и играли свадьбы, поминали близких. Здесь верили в то, что Фабрика может быть спасена, боролись за ее жизнь и бережно сохраняли ее наследие.

Картина Елизаветы Мижаревой "Фабрика-кухня" — еще одна попытка рассказать историю здания, но увидеть в ней нечто общечеловеческое, большее, чем вывески и штампы. Фильм вдохновлен созданием экспозиции Музея Фабрики-кухни и документирует процесс сбора экспонатов, личных историй людей, причастных к судьбе здания в разные периоды, и возникновение Третьяковки в Самаре.

Изначально фильм был задуман как дневники создания "Музея Фабрики-кухни", но режиссер Елизавета Мижарева превратила его в полноценную документальную картину, рассказывающую об истории архитектурного шедевра, о людях, которые здесь работали, о спасении здания и о создании в нем филиала Третьяковской галереи. В центре внимания режиссера находится процесс создания небольшого музея при филиала Третьяковки в Самаре, посвященного зданию, но через него раскрываются важные сюжеты связанные с судьбой архитектора Максимовой, историей общепита и Самары. Сейчас команда фильма продолжает собирать истории, связанные с людьми, повлиявшими на историю здания фабрики-кухни. Они ложатся в основу "архива устной истории", который формируется в "Музее фабрики-кухни", и, возможно, в будущем он станет основой для новых документальных и художественных произведений.

Представят картину и ответят на вопросы зрителей: Елизавета Мижарева — автор фильма; Николай Кислухин — куратор "Музея Фабрики-кухни".