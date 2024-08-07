Вячеслав Федорищев доложил Владимиру Путину о мерах поддержки отраслей промышленности

В среду, 7 августа, президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства РФ по основным направлениям деятельности. Также в совещании приняли участие министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, министр транспорта РФ Роман Старовойт и врио губернатора Самарской области, председатель комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Промышленность" Вячеслав Федорищев.

В связи с очередной масштабной провокацией киевского режима в Курской области — обстрелом гражданских зданий, жилых домов, машин скорой помощи, президент поручил первому заместителю председателя правительства РФ Денису Мантурову координировать работу по оказанию помощи жителям области.

Самарская область готова помочь жителям приграничного региона. "Связались с правительством Курской области сегодня утром. Всю помощь, которая будет необходима, по докторам, по медикаментам, строительным материалам, размещению жителей, окажем, у нас есть такой опыт. Мы, как и вся страна, вместе с нашими приграничными территориями", — отметил глава области. Президент выразил надежду, что и главы других регионов страны также включатся в оказание помощи.

В ходе совещания обсудили вопросы развития строительного комплекса, обрабатывающей промышленности и другие.

Как председатель комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Промышленность" Вячеслав Федорищев выступил с докладом о мерах поддержки промышленного производства, которые проработаны с министерством промышленности и торговли РФ и министерством экономического развития РФ.

"Комиссией Госсовета по направлению "Промышленность", а это руководители ключевых индустриальных регионов, отраслевые лидеры, эксперты, постоянно ведется мониторинг мер поддержки, которое оказывает правительство РФ для отраслей промышленности", — сообщил глава Самарской области. Он подчеркнул, что рост обрабатывающей промышленности, о котором доложил Антон Алиханов, во многом основывается на решениях, принятых правительством РФ, и поручениях президента, в том числе данных по итогам заседания Президиума Госсовета в 2023 году.

В частности, это решение о поддержке обратного инжиниринга с целью импортозамещения необходимых комплектующих. В июле этого года правительством принято решение о дополнительном финансировании — более 1 млрд руб. на порядка 30 проектов обратного инжиниринга. "Совместно с Минпромторгом работаем над тем, чтобы эту программу расширять, есть большое количество запросов от регионов", — отметил Вячеслав Федорищев.

Еще одно решение — повышение производительности труда в секторе оборонно-промышленного комплекса по технологиям бережливого производства. Как доложил Вячеслав Федорищев, создан соответствующий центр для поддержки предприятий в этой работе. Порядка 20 предприятий уже получают в нем методическую помощь. Здесь, по словам главы региона, также есть планы расширять программу, и в качестве пилотной площадки федеральному Минпромторгу предложена Самарская область. "Все предприятия оборонно-промышленного комплекса сразу же войдут в этот проект и будут повышать свою производительность, для нас для всех это критически важно", — подчеркнул он.

Также Вячеслав Федорищев доложил о приоритетных направлениях работы возглавляемой им комиссии Госсовета. Одно из них — это поиск новых механизмов поддержки отраслей. С министром экономического развития Российской Федерации Максимом Решетниковым прорабатывается возможность направить часть от 2/3 списанной с регионов по решению президента долговой нагрузки на поддержку высокотехнологичных проектов. "Причем это будет региональная возможность, мы на уровне региона сможем это делать", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

В рамках поддержки действующих производств подготовлено решение по механизму льготного лизинга для отечественных станков и оборудования. "Также есть предложения, которые сейчас отрабатываем с Минэкономиразвития России, о том, чтобы дать возможность участвовать в программе промышленной ипотеки, которую Вы, Владимир Владимирович, поддержали, управляющим компаниям особых экономических зон и индустриальных парков", — добавил Вячеслав Федорищев. Такая мера позволит развиваться в регионах небольшим высокотехнологичным компаниям.

Третье основное направление работы комиссии Госсовета — кадры и научно-производственное лидерство. "Здесь хотел бы выделить направление беспилотных летательных систем. Это одна из отраслей будущего, и уже сейчас по Вашему поручению реализуется национальный проект, который за последние два года позволил поддержать сотни компаний", — доложил Вячеслав Федорищев президенту.

В России созданы три научно-производственных центра, объединяющих и производственные компании, и университеты. Уже удалось локализовать порядка 70% компонентной базы для беспилотных летательных систем, выпускаются как литий-ионные батареи, двигатели, так и порядка 70% комплектующих. "Мы доведем эту цифру до 90%, и здесь очень сильна связка "университет — производство — территория опережающего развития", — добавил Вячеслав Федорищев.

Один из таких центров создан в Тольятти. Глава региона пригласил Владимира Путина посетить Самарскую область, этот научно-производственный центр, чтобы увидеть, как реализуются поручения и создается новая отрасль. "Там действительно есть уникальные решения, которые, если тиражировать — а мы над этим уже работаем вместе с коллегами в правительстве, — позволят нам быть технологическими лидерами здесь, во всем мире", — отметил Вячеслав Федорищев.