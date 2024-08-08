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Жителям Самарской области доступна бесплатная функция поиска утечек персональных данных в сервисе МТС "Защитник"

САМАРА. 8 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Цифровая экосистема МТС сообщает о внедрении в сервис "Защитник" функции поиска утечек персональных данных. Функция уже доступна бесплатно для всех абонентов МТС в Самарской области. С помощью неё пользователи смогут узнать о данных, которые утекли из кредитных организаций, интернет-магазинов и других источников. Также пользователи сервиса будут получать рекомендации о том, как необходимо действовать для сохранности данных.

Фото: предоставлено МТС

Мошенники могут воспользоваться персональными данными клиентов, чтобы оформить кредит или украсть деньги. По данным МТС, за полгода у 83 млн пользователей интернет-сервисов данные утекали хотя бы один раз, а у почти у 20 миллионов — два раза. Среди утекших данных могут быть пароли, паспортные данные и другая конфиденциальная информация.

Решение от МТС уведомит об утечках из сервисов, которыми пользуются абоненты, покажет историю утечек, укажет источник, характер данных и подскажет, что делать, чтобы обезопасить себя. Сервис доступен всем абонентам МТС. Воспользоваться им можно в приложении "Мой МТС" в разделе "Защитник".

"После утечек данных мошенники активно пытаются использовать конфиденциальную информацию о пользователях сервисов. Мы видим, что после таких случаев количество спам-звонков к абонентам МТС увеличивается на 25%. Именно поэтому мы развиваем нашу территорию безопасности, разрабатывая для "Защитника" всё новые функции, и делаем их доступными для каждого. Отмечу, что для противодействия мошенничеству нужен комплекс действий, и своевременное уведомление об утечке — один из важных аспектов. Чем раньше пользователь узнает об утечке, тем быстрее он сможет обезопасить себя", — комментирует директор продукта "Защитник" Андрей Бийчук.

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